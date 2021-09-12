إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على سامبدوريا في الدوري الإيطالي

يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره سامبدوريا، اليوم، الأحد، في تمام الثانية عشر والنصف ظهرا، على ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه سيموني إنزاجي، لتحقيق الفوز على سامبدوريا في مباراة اليوم، للصعود إلى قمة الدوري الإيطالي.

كان إنتر ميلان، تغلب على جنوى بأربعة أهداف دون رد، في افتتاح مشواره في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، وعلى فيرونا 3- 1، في الجولة الثانية.

على الجانت الآخر، يطمح سامبدوريا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إنتر ميلان، للاقتراب من منطقة وسط الجدول.

يذكر آن آخر مباراة جمعت إنتر ميلان وسامبدوريا، كانت في مسابقة الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، وانتهت بفوز الأفاعي بخمسة أهداف مقابل هدف.

ترتيب إنتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي:

يجتل فريق إنتر ميلان، المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد فريق سامبدوريا في المركز الـ 13، بنقطة وحيدة.