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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المهرجان القومي للمسرح يكرم فاروق فلوكس في حفل افتتاح دورته الـ 14

فاروق فلوكس
فاروق فلوكس

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري في حفل افتتاحه خلال دورته الـ 14 برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، الفنان فاروق فلوكس، تقديرا لمسيرته الفنية ومنها المسرحية والتي تمتد لأكثر من 60 عاما من العطاء الفني . 

مشوار فاروق فلوكس

الفنان الكبير فاروق فلوكس اسمه الكامل "فاروق توفيق صالح" وهو من مواليد 21 يونيو عام 1940، وحصل على بكالوريوس الهندسة ثم عمل في السينما والمسرح والتلفزيون، وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين، وعمل بها مدة طويلة قبل أن ينفصل عنها، ثم يعود إليها مرة أخرى. 

"فاروق فلوكس " بدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، وقد شارك في العديد من الأعمال المسرحية منها اعمال  الفنان الراحل فؤاد المهندس، وقدم معه بطولة عدد من مسرحياته وأفلامه لكن شهرته كانت عام 1969 من خلال أدائه لشخصية سليط في مسرحية "سيدتي الجميلة" المقتبسة عن مسرحية "بيجماليون" لجورج برنارد شو وكان أجره الشهري فيها 25 جنيها شهرياً.

أما عن أهم أعماله المسرحية فهي "ذات البيجامة الحمرا"، و"زنقة الستات"، "بيت المصراوي"،"خصوصي جدآ"،"سعدون تحت الطبع سنة مع الشغل اللذيذ"، " قصة الحي الغربي"، 'أولاد علي بمبة"، "مين ما يحبش زوبة"، دربكه همبكه"،"سباك الساعه 12"، "ابتسامة وراء القضبان"،"زقاق المدق"،"لانفجار الجميل"،"الزياره أنتهت"،"الدنيا لما تضحك"،"واحد لاقي شقة"،"الحرامية"،"يا حلوة ماتلعبيش بالكبريت". 

كما شارك مع الفنان عادل إمام بطولة مسرحية "الواد سيد الشغال"، "عيطة عامل زيطة"، و "خيل الحكومة".

يشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري سينطلق يوم 27 سبتمبر ويستمر حتي 9 أكتوبر ، وكان قد أعلن من قبل عن تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، كما ستحمل الدورة الجديدة عنوان " الكاتب المسرحي المصري " ويجري حاليا اختيار العروض التي ستشارك وستتنافس علي جوائز المهرجان.

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