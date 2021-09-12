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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية جديدة

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر حزمة أوامر ملكية جديدة.

وقالت "واس" إن الملك سلمان أمر بإعفاء المهندس ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه، وعين بدلاً منه عبد العزيز بن إبراهيم حمد الفيصل بمرتبة وزير.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان أمر أيضًا بتعيين المهندس ماجد المزيد محافظً لهيئة الأمن السيبراني بمرتبة وزير، وتعيين عبد الرحمن القاضي نائبا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

الملك سلمان السعودية خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية الحرمين الشريفين

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