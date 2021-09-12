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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس: خطة مُحكمة لتوفير اللقاحات للطلاب

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أصدر الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتوفير كافة الامكانات لتنفيذ خطة مُحكمة لتوفير اللقاحات لكافة طلاب الجامعة،  قبل بداية العام الدراسي الجديد، وتشكيل لجنة عليا تحت إشراف فريق طبي وقائي برئاسة الدكتورة سامية عبده، نائب مدير المستشفيات، ورئيس وحدة مكافحة العدوي، بالجامعة، لتنفيذ عملية إنتشار موسعة بمعرفة فرق طبية متخصصة مزود بكافة الإمكانيات اللازمة لحفظ اللقاحات من سيارات مجهزة بثلاجات لحفظ عبوات اللقاحات، و إنتشارها في كليات الجامعة لتطعيم كافة منتسيبها في أماكن عملهم لضمان عدم تعطل عجلة العمل، إلى جانب توفير الوقت والجهد على منتسبي الجامعة وعدم تكدسهم في مكان واحد.

من جانبها أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أن جامعة عين شمس تكثف جهدها لتلاقي لقاح كورونا لجميع منتسبيها قبل بداية العام الجديد .

 

وأشارت عميد كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد أن الكلية تقوم بتطعيم جميع الطالبات بالتعاون مع الوزارة وتخصيص أماكن للتطعيم. منوها الى أن الكلية تستقبل 500 طالبة يوميا للتأكد انه مع بداية العام الدراسي الجديد  يكون جميع الطالبات قد تلقوا  لقاح كورونا وأما عن الطالبات المستجدات سوف يتم تطعيمهن مع الكشف الطبي .

خطوات الحصول على لقاح كورونا لطالبات كلية البنات

تم إنشاء الروابط المرسلة لكل كلية كى تقوم كل طالبة بالتالى:
١-إدخال البيانات الاساسية به علي رابط الموقع
٢- انتظار رسالة نصية بموعد ومكان تلقي التطعيم
٣- سيكون الكشف الطبي وتلقي التطعيم في موعد ومكان واحد داخل الكلية الخاصة بكم 
*ملحوظة* ستصل الرسالة النصية بالتوجه لمستشفيات جامعة عين شمس لتلقي اللقاح لكن يجب علي كل طالبة التوجه لمكان الكشف الطبي بالكلية الخاصة بها.
٤- بعد تلقي التطعيم يتم اصدار شهادة إلكترونية مزودة بالـ QR code تفيد ببيانات متلقي اللقاح وموعد تلقي اللقاح 
٥- يتم استخراج الشهادة مجانا دون أي رسوم
٦- هذا الرابط خاص فقط بمتلقي اللقاح داخل جامعة عين شمس
٧- لا يتم تداول هذا الرابط لمن هو خارج كليات ومستشفيات جامعه عين شمس.
٨- علي من تلقي اللقاح خارج جامعة عين شمس احضار شهادة اثبات للتطعيم حتي يتمكن من استكمال الكشف الطبي.
رابط طالبات كلية البنات:
https://forms.office.com/r/mshUqrHZfK

واستقبلت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، الحملة الطبية الموسعة التى أطلقتها إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، في أولى خطوات  مواجهة الموجة الرابعة المتوقعة لفيروس كورونا المستجد covid19، و متحوراته، لتنفيذ خطة استباقية لمواجهة تداعيات الفيروس خلال فعاليات العالم الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢.

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تنسيق 2021.. موعد التقدم للمرحلة الثانية بالجامعات الخاصة

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عميدة بنات عين شمس :3 خطط استباقية استعدادا للعام الدراسي الجديد

 

وأكدت الدكتور  سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، أن إدارة الكلية قامت بالتنسيق مع وحدة مكافحة العدوى التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، لاستقبال الفريق الطبي و تقسيم طلاب الفرقة الثانية و الثالثة و الرابعة بالكلية في كشوف على مدار عدة أيام لتطعيمهم بالكلية وفق الإجراءات الإحترازية المكثفة، على أن يتم تطعيم الطلاب المستجدين مع مرحلة الكشف الطبي الدورى أثناء تقديمهم أوراقهم لتجنب التجمعات الكبيرة.

كانت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقها أ.د.ناصر عبد العال،  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، في استقبال الفريق الطبي صباح اليوم، و اطمآنت على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بالتنسيق مع إدارات الكلية المختلفة من الدفاع المدنى و الأمن الإداري، بالتعاون مع إتحاد طلاب الكلية، لضمان جودة تنظيم دخول و خروج الطلاب من قاعة التطعيمات.

وأوضحت أن اليوم تم تطعيم طلاب قسمى اللغة الانجليزية و الفرنسية و بلغ عددهم نحو ١٧٣ طالب و طالبة، على أن يتم تطبيق قواعد التطعيم على باقي الطلاب تباعًا خلال الأيام القادمة قبل بداية العام الدراسي.

جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس كلية الألسن بـ جامعة عين شمس الحملة الطبية الموسعة رئيس جامعة عين شمس عميد كلية الألسن

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