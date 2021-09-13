عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تكلفتها مليار و373 مليون جنيه.. تفاصيل مشروعات "التبطين" في المنيا.. ووزير الري يشيد بمعدلات التنفيذ.. والمحافظ: نجحنا في توفير المياه

وزير الري ومحافظ
وزير الري ومحافظ المنيا

وزير الري ومحافظ المنيا يتفقدان مشروعات التبطين

عبدالعاطي:  تبطين 20 كيلو متر في اليوم

القاضي: الانتهاء من تبطين 305 كيلو متر

القاضي: تبطين 30 مشروع بتكلفة مليار و373 مليون جنيه بالمحافظة

 

زار الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري محافظة المنيا بحضور المحافظ اللواء أسامة القاضي لتفقد عدد من مشروعات تأهيل وتبطين الترع علي مستوى المحافظة.


وأكد وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تهدف الي تحقيق معدل تبطين 20 كيلو متر في اليوم، معربا عن أمنياته بان تحقق محافظة المنيا نسب الإنجاز المطلوبة في اليوم ، بفضل دعم ومتابعة محافظ المنيا والذي يتابع عن كثب معدلات الإنجاز في المشروع.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري بالمنيا واللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري

وكرم الوزير والمحافظ عددا من المهندسين المتميزين بدائرة الإدارة المركزية لري المنيا والمشرفين على أعمال تأهيل وتبطين الترع  ، وذلك ضمن أعمال الزيارة التي يجريها وزير الري لمحافظة المنيا.

أعرب الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري عن سعادته لوجوده في محافظة المنيا ، لتكريم مهندسي الري الذين حققوا معدلات إنجاز كبيرة في المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع ، مؤكدا أنه جاء لتكريم هؤلاء المجتهدون، ومطالبا بتحقيق المزيد من الاجتهاد والانجاز

وسيتفقد الوزير عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ، منها ترع وفروع التأهيل بمركز أبوقرقاص ( ترع أبيوها الغربي – كوم الزهير الأيمن والأيسر – فرع الحواصلية ) كما سيتفقد وزير الري ومحافظ المنيا مخر سيل النويرات.

من جانبه ، أشاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالدور التنموي والبناء لوزارة الري والجهد المبذول بنطاق المحافظة ، من خلال مشروعات تأهيل وتبطين الترع والمساقى والمصارف ، بجانب أعمال تغطية الترع والمصارف ، ومتابعة المخرات للحماية من السيول وكذلك التحول إلى نظم الري الحديث .

وقال المحافظ، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وذلك بهدف الحفاظ على المياه والعمل علي ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعية والري.

حيث كان نصيب محافظة المنيا من المشروع تبطين وتأهيل 30 مشروع ، بإجمالي 492 كيلو متر في المرحلة الاولي، بتكلفة تقديرية مليار و373 مليون جنيه.

وتم الانتهاء من تنفيذ الاعمال في 305 كيلو متر الامر الذي أدى إلى تعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات، وتوصيل مياه الري إلى نهايات الترع دون عوائق وتقليل البخر وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، مما يؤدي الي ارتفاع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والبيئية خلال المناطق التي تم تنفيذ المشروع بها .
 

FB_IMG_1631474258667
FB_IMG_1631474258667
FB_IMG_1631474255317
FB_IMG_1631474255317
FB_IMG_1631474240106
FB_IMG_1631474240106
الري المنيا تبطين الترع اجتماع مشروعات تأهيل وتبطين الترع ترشيد الاستهلاك زير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطى أسامة القاضي المتميزين

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يناقش الاستعدادات لتنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات

ترشيحاتنا

تضرر منازل الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي.. صور

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 13- 9- 2021

دعاء السفر كامل ومكتوب .. ردده طول الطريق يحفظك من كآبة المنظر

ارتفاع في إصابات كورونا المحلية بالصين

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 13- 9- 2021

ريلمي تستعد لإطلاق تحفتها realme C25Y ببطارية 6000 مللى أمبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

السعودية .. ترحيب بقدوم المعتمرين من كل مكان بهذه الشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالية الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلبا أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

فيديو

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ