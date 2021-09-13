تكلفتها مليار و373 مليون جنيه.. تفاصيل مشروعات "التبطين" في المنيا.. ووزير الري يشيد بمعدلات التنفيذ.. والمحافظ: نجحنا في توفير المياه

وزير الري ومحافظ المنيا يتفقدان مشروعات التبطين

عبدالعاطي: تبطين 20 كيلو متر في اليوم

القاضي: الانتهاء من تبطين 305 كيلو متر

القاضي: تبطين 30 مشروع بتكلفة مليار و373 مليون جنيه بالمحافظة

زار الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري محافظة المنيا بحضور المحافظ اللواء أسامة القاضي لتفقد عدد من مشروعات تأهيل وتبطين الترع علي مستوى المحافظة.



وأكد وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تهدف الي تحقيق معدل تبطين 20 كيلو متر في اليوم، معربا عن أمنياته بان تحقق محافظة المنيا نسب الإنجاز المطلوبة في اليوم ، بفضل دعم ومتابعة محافظ المنيا والذي يتابع عن كثب معدلات الإنجاز في المشروع.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري بالمنيا واللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري

وكرم الوزير والمحافظ عددا من المهندسين المتميزين بدائرة الإدارة المركزية لري المنيا والمشرفين على أعمال تأهيل وتبطين الترع ، وذلك ضمن أعمال الزيارة التي يجريها وزير الري لمحافظة المنيا.

أعرب الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري عن سعادته لوجوده في محافظة المنيا ، لتكريم مهندسي الري الذين حققوا معدلات إنجاز كبيرة في المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع ، مؤكدا أنه جاء لتكريم هؤلاء المجتهدون، ومطالبا بتحقيق المزيد من الاجتهاد والانجاز

وسيتفقد الوزير عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ، منها ترع وفروع التأهيل بمركز أبوقرقاص ( ترع أبيوها الغربي – كوم الزهير الأيمن والأيسر – فرع الحواصلية ) كما سيتفقد وزير الري ومحافظ المنيا مخر سيل النويرات.

من جانبه ، أشاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالدور التنموي والبناء لوزارة الري والجهد المبذول بنطاق المحافظة ، من خلال مشروعات تأهيل وتبطين الترع والمساقى والمصارف ، بجانب أعمال تغطية الترع والمصارف ، ومتابعة المخرات للحماية من السيول وكذلك التحول إلى نظم الري الحديث .

وقال المحافظ، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وذلك بهدف الحفاظ على المياه والعمل علي ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعية والري.

حيث كان نصيب محافظة المنيا من المشروع تبطين وتأهيل 30 مشروع ، بإجمالي 492 كيلو متر في المرحلة الاولي، بتكلفة تقديرية مليار و373 مليون جنيه.

وتم الانتهاء من تنفيذ الاعمال في 305 كيلو متر الامر الذي أدى إلى تعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات، وتوصيل مياه الري إلى نهايات الترع دون عوائق وتقليل البخر وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، مما يؤدي الي ارتفاع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والبيئية خلال المناطق التي تم تنفيذ المشروع بها .



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