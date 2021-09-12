والدة طفلة طلخا تكشف تفاصيل اعتداء محفظ القرآن على ابنتها جنسيا

كشفت سارة والدة طفلة طلخا، تفاصيل اعتداء محفظ القرآن على ابنتها، موضحة أن الطلفة ظلت فترة خائفة، ومع محاولة اعتداء المحفظ الأخيرة عليها كانت ابنة عمها برفقتها ما شجعها على مقاومته وفضح الأمر.

وأضافت والدة طفلة طلخا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه بعدما سمعت من الفتاتين ما حدث في بيت محفظ القرآن، منعت ابنتها من الذهب إلى منزله، قائلة: " البنت فجأتني وقالت لي يا ماما هو عمل معايا حاجات وحشة قبل كدا وأنا ما كنتش عارفة هو بيعمل ايه، وأنا كنت خايفة أقولك ".

وأكملت أن محفظ القرآن هدد ابنتها بعدم الافصاح عن أمر تحرشه بها، قائلة: الشيخ قال لي يا جنة لو قولت لأمك عن ما يحدث بيننا أمك هتموتك، وأنا هذبحك لو قولتى لها وهذبح أمك كمان".

وأشارت سارة والدة طفلة طلخا، إلى أن البنت لا تنام الليل ودائمًا خائفة، و في الليل تقوم تقول لي يا ماما انتي قفلتي الباب كويس، يا ماما هو الشيخ هيجي تاني، يا ماما هو هيذبحني.