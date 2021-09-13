4 ميزات خارقة تحصل عليها هواتف iPhone 13 القادمة

مع اقتراب إطلاق هواتف iPhone 13 آيفون 13 والتي حددت شركة آبل الأمريكية موعد إطلاقها بعد غد الثلاثاء المقبل الموافق 14 سبتمبر ، تتجه الأنظار إلى الهواتف القادمة وميزاتها التي من المؤكد ستلفت الأنظار.



وبحسب موقع Tech Radar فإن عدد كبير من التسريبات التي ظهرت في الفترة الأخيرة تشير إلى حصول هواتف آيفون iPhone 13 إلى عدد من الميزات التي تأتي لأول مرة في هواتف آيفون ومنها :



1- هواتف iPhone 13 ستتصل بالأقمار الصناعية

ومن المتوقع أن هواتف iphone 13 ستحصل على تقنية جديدة تسمى "المدار الأرضي المنخفض" أو LEO وسيتمكن المستخدمون من إرسال المكالمات او الرسائل إلى الفضاء الخارجي والانتظار حتى تصل إلى المُرسل إليه على الجهة الأخرى من الأرض، وأهمية هذه الخاصية تكمن في إمكانية استخدام هاتفك المحمول وأنت خارج نطاق عمل أبراج شبكات المحمول.



2- سعة تخزينية كبيرة لأول مرة



وستشهد السعة التخزينية لهواتف iPhone 13 حوالي 1 تيرا بايت، وهي ضعف المساحة التخزينية التي كانت في هواتف آيفون 12 السابقة، والتي كان أعلى خيار منها 512 جيجا بايت.



3- جميع هواتف iPhone 13 بكاميرات LiDAR



كما ستحصل جميع هواتف iPhone 13 على تقنيات كاميرا LiDAR التي تقوم بالمسح الضوئي للصور في التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة والواقع المعزز والتصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة والواقع المعزز بما فيها هاتف iPhone 13 mini الأصغر حجما وأقل إمكانات وسعرا في هواتف المجموعة.



4- بطاريات هواتف هواتف iPhone 13 آيفون بسعة أكبر



وستأتي هواتف iPhone 13 ستأتي ببطاريات أكبر فى السعة بحوالي 18 % أكبر من سابقتها iPhone 12 ، حيث تعد هذه هي أكبر قفزة في السعة بين أجيال آيفون على الإطلاق.



ومن المقرر أن ستأتي بطارية هاتف iPhone 13 Pro Max بسعة 4352 مللي أمبيرفي الساعة مقارنة بهاتف iPhone 12 Pro Max الذي جاء بسعة 3687 مللي أمبير .

