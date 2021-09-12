هل لقاح الأنفلونزا مهم مع لقاحات كورونا..وما الفترة التي يحبذ تلقيه فيها.. حسام حسني يجيب..فيديو

لقاح كورونا

قال حسام حسني ، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ، إن لقاح الأنفلونزا مهم أيضا لأصحاب الأمراض المزمنة ولابد من تلقيه فى الفترة ما بين 18 سبتمبر إلى 18 نوفمبر ولابد من اتخاذه بعيد عن لقاح كورونا ، لافتاً أنه فى حالة اتخاذهم سويا فيحبذ اتخاذ كل مصل فى كتف منفصل عن الثاني .

تابع حسام حسني ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب فى برنامج "الحكاية "، أنه يفضل أن يكون هناك مسافة على الأقل أسبوعين بين تلقى لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا ، معقباً أن أكبر هاجس سيحدث خلال الفترة المقبلة هو الاختلاط بين الأعراض بين الأنفلونزا وبين فيروس كورونا

أكد حسام حسني ، أن وزارة الصحة قامت بتوفير كل الكميات الكافية لتلقيح هيئة التدريس فى الجامعات والمدارس وذلك يعتبر طوق نجاه بالنسبة لأمور الدراسة ، موضحاص ان تلقى المواطن للقاح لا يعنى أنه ليس معرض للإصابة بالفيروس وإنما لابد عليه الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.