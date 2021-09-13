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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ثقافة وطاقة مش إعاقة" مبادرة بثقافة المنوفية

صدى البلد

 

برعاية د.إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة المنوفية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث أقام الفرع مبادرة "ثقافة وطاقة مش إعاقة ٢" بالتعاون مع مجلس مدينة أشمون ومديرية التربية والتعليم وبمشاركة بيت ثقافة سنتريس، ومكتبة الطفل والشباب بأشمون، ومكتبة الطفل والشباب بسمادون، بدأت فعاليات المبادرة بافتتاح معرض فنون تشكيلية لطلاب مدرسة التربية الفكرية بسمادون، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بأشمون ومعرض للفنانة ليلى رشدي، أعقبه تلاوة من آيات القرآن الكريم للطالب أحمد عبد الناصر.

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أكد مدير عام ثقافة المنوفية فى كلمته أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تولي اهتماماً كبيراً بذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم، مشيرا إلى أن "مبادرة ثقافة وطاقة مش إعاقة" سوف تجوب عدد كبير من مراكز محافظة المنوفية، كما أنها بداية للعديد من المبادرات الفعالة التي تساهم بشكل كبير في إظهار الطاقات الكامنة لذوي الهمم وتكريمهم على مجهوداتهم وابداعاتهم الفنية والعلمية والرياضية.

شهد الإحتفال العديد من العروض الفنية منها عرض مسرحي بعنوان "في حب مصر"، بجانب فقرة موسيقية لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بأشمون، كما قدمت مدرسة التربية الفكرية بسمادون عرض فني على أنغام أغنية "عشان لازم نكون مع بعض"، بالإضافة مسرحية بعنوان "الشهيد"، تلاها فقرة وطنية على أغنية "يا حبنا الكبير"، وفقرة إنشاد ديني للفنانة هبه عادل، واختتم اليوم بتكريم عدد كبير من الموهوبين من ذوي الهمم وتسليم عدد من الدروع للمتميزين والمشاركين في الاحتفال، بحضور سامي سرور رئيس مجلس ومدينة أشمون، د. عصام ياسين عضو مجلس النواب مدير عام ثقافة المنوفية، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بأشمون.

ثقافة ثقافة المنوفية بيت ثقافة شبين القناطر ثقافة أحمد بهاء الدين

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