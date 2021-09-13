سيد فاروق : محمد صلاح أسرع خامس لاعب فى الدوري الإنجليزي ..ووصل إلى 100 هدف

محمد صلاح

قال سيد فاروق ، المستشار التقنى لأندية الدوري الإنجليزي ، إن محمد صلاح انضم ل 29 لاعب آخرين فى نادى المائة ، كان أول هدف أحرزه اللاعب فى 2014 مع تشيلسى أمام أرسنال وآخر هدف كان اليوم ، لافتاً أن صلاح أحرز 82 هدفا بقدمه الشمال و 12 هدف بقدمه اليمنى و 6 بدماغه.

تابع سيد فاروق ، خلال مداخلته عبر زووم مع الإعلامي عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، أن محمد صلاح وصل للهدف ال 100 بعد 162 مباراة فقط ،معقباً أنه منذ افتتاح الدوري الإنجليزى لم يحرز سوى 30 لاعب ال 100 هدف ومن بينهم محمد صلاح.

أكد سيد فاروق ، أن هناك احتفال كبير من ليفربول لمحمد صلاح وهناك تقرير جيد له فى برنامج "مباراة اليوم" فى لندن ، موضحاً أن محمد صلاح أسرع خامس لاعب فى تاريخ الدوري الإنجليزي.