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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الشرقية تناقش خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعات متعددة لمناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩؛ حيث كان الاجتماع الأول مع مراقبي التطعيمات بالإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والاجتماع الثاني مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفراس.

 

تناولت الاجتماعات مناقشة خطة الاشراف على تطعيم المسافرين، والمواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر، بلقاح كورونا، بالجرعة الأولي، والجرعة الثانية، ومتابعة عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمختلف المنشآت الحكومية والعيادات المتنقلة بالميادين، وبالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، والتأكيد علي تطعيم المواطنين بعد التسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني الخاص بالوزارة، وعلي توافر الأجهزة اللازمة للعمل، وعمل الفرق المتحركة من خلال السيارات والعيادات المتنقلة، وتمركزها أمام مكاتب البريد، والبنوك وغيرها، وبحث آليات العمل، وأي معوقات تؤثر علي انتظام العمل، كما شدد وكيل الوزارة علي توزيع اللقاحات علي الإدارات الصحية بالمحافظة، وفقاً لمؤشرات أداء العمل، والمتابعة المكثفة من مشرفي الإدارات الفنية بالمديرية علي الفرق الثابتة والمتحركة بالإدارات الصحية بالمحافظة.

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وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، يأتي ضمن خطة الدولة الوقائية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، ورفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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