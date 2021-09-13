عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل لحظات من تحرك تجمعات حوثية.. السعودية تفاجئ الميليشيا بضربة عسكرية قوية

السعودية تفاجئ الميليشيا
السعودية تفاجئ الميليشيا بضربة عسكرية قوية

فاجأت المملكة العربية السعودية، فجر اليوم الإثنين، مليشيا الحوثي الانقلابية، بضربة عسكرية نوعية استهدفت تجمعات حوثية في الأطراف الغربية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

 

ووفقا لمركز "سبأ" الإعلامي، نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ضربات جوية مباغتة على مجاميع حوثية كانت مجتمعة جنوب صرواح وتستعد لشن هجوما واسعا على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

 

وفي التفاصيل، أوضح المركز الإعلامي اليمني أنه: "قبل لحظات من تحرك المجاميع الحوثية، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات جوية تلك المجاميع، ما أسفر عن مقتل أغلب تلك العناصر التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية".

 

وأكد مركز سبأ، استمرار المعارك بين قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية وبين مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب.

 

كما أكد استهداف مدفعية الجيش الوطني مجاميع حوثية ‏في الجبهة ذاتها، و‏استمرار حصاد أرواح مقاتلي مليشيا ‎الحوثي في مختلف الجبهات بمحافظة مأرب.

اعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الاثنين، بتلقيها ضربا من طيران التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية في 3 محافظات خلال الساعات الماضية.

ووفقا لوسائل الإعلام اليمنية، ذكرت مصادر إعلامية حوثية أن طيران التحالف شن 13 غارة على مناطق متفرقة في محافظات مأرب وتعز وصعدة.

 

وأوضحت المصادر أن طيران التحالف شن ثمان غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما شن طيران التحالف 4 غارات استهدفت مطار تعز ومحيطه، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف بصعدة.

ونفذ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات جوية، الأربعاء الماضي، على مواقع تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن طائرات التحالف العربي قصفت مواقع مليشيات الحوثيين بنحو 15 غارة جوية، تركزت على مطار تعز ومحيطه بمديرية التعزية، شمالي المحافظة.

السعودية تحالف دعم الشرعية في اليمن التحالف العربي اخبار العالم ميليشيا الحوثى

ترشيحاتنا

مدبولي يستجيب لمطالب أسرتين في جولة بمشروعات حياة كريمة بالقليوبية|صور

الدولار يرتفع أمام العملات الأجنبية خلال أسبوع.. تفاصيل وأرقام

في ذكرى ميلاد الشاويش عطية.. حكاية فيلم وصديق تسببا في وفاة رياض القصبجي

كائنات فضائية .. براز البطاريق يكشف عن مفاجأة

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

تداول أسئلة واجابات استاتيكا الثانوية العامة على جروبات الغش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في تصادم 3 سيارات وتروسيكل بأسيوط

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

3 آيات قرآنية تصلح حال أبنائك خلال شهر.. رددها صباحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

فيديو

فيديوجراف| فعل فاضح.. عقوبات تنتظر فيفي عبده بسبب رقصها بالبشكير

قالي اقلعي التشيرت.. تفاصيل جديدة في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن وسما

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ