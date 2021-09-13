قبل لحظات من تحرك تجمعات حوثية.. السعودية تفاجئ الميليشيا بضربة عسكرية قوية

فاجأت المملكة العربية السعودية، فجر اليوم الإثنين، مليشيا الحوثي الانقلابية، بضربة عسكرية نوعية استهدفت تجمعات حوثية في الأطراف الغربية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

ووفقا لمركز "سبأ" الإعلامي، نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ضربات جوية مباغتة على مجاميع حوثية كانت مجتمعة جنوب صرواح وتستعد لشن هجوما واسعا على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وفي التفاصيل، أوضح المركز الإعلامي اليمني أنه: "قبل لحظات من تحرك المجاميع الحوثية، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات جوية تلك المجاميع، ما أسفر عن مقتل أغلب تلك العناصر التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية".

وأكد مركز سبأ، استمرار المعارك بين قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية وبين مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب.

كما أكد استهداف مدفعية الجيش الوطني مجاميع حوثية ‏في الجبهة ذاتها، و‏استمرار حصاد أرواح مقاتلي مليشيا ‎الحوثي في مختلف الجبهات بمحافظة مأرب.

اعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الاثنين، بتلقيها ضربا من طيران التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية في 3 محافظات خلال الساعات الماضية.

ووفقا لوسائل الإعلام اليمنية، ذكرت مصادر إعلامية حوثية أن طيران التحالف شن 13 غارة على مناطق متفرقة في محافظات مأرب وتعز وصعدة.

وأوضحت المصادر أن طيران التحالف شن ثمان غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما شن طيران التحالف 4 غارات استهدفت مطار تعز ومحيطه، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف بصعدة.

ونفذ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات جوية، الأربعاء الماضي، على مواقع تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن طائرات التحالف العربي قصفت مواقع مليشيات الحوثيين بنحو 15 غارة جوية، تركزت على مطار تعز ومحيطه بمديرية التعزية، شمالي المحافظة.