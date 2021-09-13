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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالهوت شورت… منة فضالي تستمتع بقضاء عطلتها الصيفية

منه فضالي
منه فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت  منة فضالي  في الصور بإطلالة صيفية مبهجة من عطلتها الصيفية حيث ارتدت هوت شورت و تيشرت أبيض  وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

 

منة فضالي تجري عملية جراحية

خضعت الفنانة منة فضالي  لعملية جراحية ، لم تكشف عن تفاصيلها،  حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عملية خفيفة ادعولي".

مسلسل نسل الأغراب


وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.

منة فضالي انستجرام الفن التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا هوت شورت

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