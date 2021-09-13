عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بإدراج طريق ترعة الزمر ضمن خطة الرصف

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد الحالة العامة للطرق والمحاور ومستوى النظافة والإشغالات ونسب تنفيذ خطط الرصف بمركز أوسيم وأحياء شمال الجيزة والوراق.


كلف المحافظ خلال جولته مدير مديرية الطرق بالمحافظة بإدراج طريق ترعة الزمر الكائن أسفل محور الضبعة وحتى مزلقان الكوم الأحمر بمركز أوسيم بخطة الرصف بالعام المالى الحالى نظراً لحاجه الطريق الماسة إلى رفع كفاءتة لتهالك العديد من القطاعات بطبقه الطريق مما يعيق حركة المارة والسيارات.


كما كلف المحافظ رئيس مركز أوسيم بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والرى لرفع المخلفات نواتج التطهير للترع بطريق الكوم الأحمر لما تعكسه من مظهراً غير لائق.


ووجه المحافظ حى الوراق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بنقل سيارة بيع متنقل تتبع شركة مصرح لها بيع المنتجات الكهربائية وذلك من مجرى طريق طراد النيل إلى موقع أخر لكى لا تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية نظراً لما يشهده الطريق من كثافة مرورية كبيرة.


كما كلف محافظ الجيزة رئيس حى شمال بشن حمله مكبرة على طريق النصر وسور السكه الحديد لإزاله الإشغالات والتعديات وتجريد الطريق ورفع أى مخلفات ومنع الإنتظار الخاطئ للسيارات مؤكداً على ضرورة تحقيق الإنضباط الكامل بالطريق وعدم السماح بوجود أى مخالفات به.


رافق المحافظ خلال الجولة السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والسيد أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة  والسيد فرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم..

IMG-20210913-WA0002
IMG-20210913-WA0002
IMG-20210913-WA0003
IMG-20210913-WA0003
IMG-20210913-WA0004
IMG-20210913-WA0004
IMG-20210913-WA0001
IMG-20210913-WA0001
محافظ الجيزة الحركة المرورية طريق الكوم الأحمر شمال الجيزة محور الضبعة حي شمال الجيزة طريق النصر ترعة الزمر

ترشيحاتنا

مدبولي يستجيب لمطالب أسرتين في جولة بمشروعات حياة كريمة بالقليوبية|صور

الدولار يرتفع أمام العملات الأجنبية خلال أسبوع.. تفاصيل وأرقام

في ذكرى ميلاد الشاويش عطية.. حكاية فيلم وصديق تسببا في وفاة رياض القصبجي

كائنات فضائية .. براز البطاريق يكشف عن مفاجأة

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

تداول أسئلة واجابات استاتيكا الثانوية العامة على جروبات الغش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في تصادم 3 سيارات وتروسيكل بأسيوط

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

3 آيات قرآنية تصلح حال أبنائك خلال شهر.. رددها صباحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

فيديو

فيديوجراف| فعل فاضح.. عقوبات تنتظر فيفي عبده بسبب رقصها بالبشكير

قالي اقلعي التشيرت.. تفاصيل جديدة في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن وسما

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ