محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالأسواق والشوارع

شنت شرطة المرافق بمحافظة الإسكندرية بقيادة اللواء خالد الشاذلي مدير إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع حي العجمي حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات أمام محكمة الدخيلة وسوق الهانوفيل وأسفل كوبري الكيلو 21. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة علي مستوى الأحياء، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة. وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات الرقابية ومتابعة إزالة كافة أنواع التعديات والمخالفات.