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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالجلد الاسود.. شقيقة كيم كاردشيان علي السجادة الحمراء بمهرجان البندقية

شقيقة كيم كاردشيان
شقيقة كيم كاردشيان

ظهرت أقدم أخوات كارداشيان جينر مع حبيبها ترافيس باركر ، عازف الدرامز  ، في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards ، حيث قام بتقديم العروض.

كورتني كارداشيان ، أخبار كورتني كارداشيان ، أزياء كورتني كارداشيان ، كورتني كارداشيان وترافيس باركر ، ظهور السجادة الحمراء لأول مرة ، MTV VMAs 2021 ، Indian Express News

التقط كورتني  وترافيس العديد من الصور وهم يمسكون بأيديهم ويظهرون عاطفتهم تجاه بعضهم البعض. كانوا يرتدون ملابس سوداء متطابقة.

وفقًا للتقارير ، شوهد مؤسس Poosh في فستان قصير من Olivier Theyskens ، والذي صممه داني ميشيل. كان للزي الجلدي الأسود أكمام طويلة وصدّار مشدود يشبه المشد. كانت القطعة غير المكشوفة -التي كانت تربطها برباط من خط العنق إلى السرة - تتباهى بملامحها.

كورتني كارداشيان ، أخبار كورتني كارداشيان ، أزياء كورتني كارداشيان ، كورتني كارداشيان وترافيس باركر ، ظهور السجادة الحمراء لأول مرة ، MTV VMAs 2021 ، Indian Express News

حملت كورتني أيضًا حقيبة برادا سوداء متطابقة واختارت الصنادل الملتفة حول الكاحل. كانت ترتدي مكياجًا عاريًا وربط شعرها في كعكة ناعمة. تم تنسيق ألوان ترافيس من خلال ارتداء بدلة شائكة من مجموعة Thom Browne's Fall 2012 ، وفقًا للتقارير.

السجادة الحمراء جينيفر لوبيز كارداشيان كورتني أخوات كارداشيان

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