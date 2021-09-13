بالجلد الاسود.. شقيقة كيم كاردشيان علي السجادة الحمراء بمهرجان البندقية

ظهرت أقدم أخوات كارداشيان جينر مع حبيبها ترافيس باركر ، عازف الدرامز ، في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards ، حيث قام بتقديم العروض.

التقط كورتني وترافيس العديد من الصور وهم يمسكون بأيديهم ويظهرون عاطفتهم تجاه بعضهم البعض. كانوا يرتدون ملابس سوداء متطابقة.

وفقًا للتقارير ، شوهد مؤسس Poosh في فستان قصير من Olivier Theyskens ، والذي صممه داني ميشيل. كان للزي الجلدي الأسود أكمام طويلة وصدّار مشدود يشبه المشد. كانت القطعة غير المكشوفة -التي كانت تربطها برباط من خط العنق إلى السرة - تتباهى بملامحها.

حملت كورتني أيضًا حقيبة برادا سوداء متطابقة واختارت الصنادل الملتفة حول الكاحل. كانت ترتدي مكياجًا عاريًا وربط شعرها في كعكة ناعمة. تم تنسيق ألوان ترافيس من خلال ارتداء بدلة شائكة من مجموعة Thom Browne's Fall 2012 ، وفقًا للتقارير.