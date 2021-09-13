حفاظا علي سلامة المواطنين.. حي غرب الإسكندرية يزيل الخطورة الداهمة بثلاث عقارات

نفذ حي غرب الإسكندرية حملة تم فيها إزالة الأجزاء التي تمثل الخطورة الداهمة بـ ثلاث عقارات تقع في شوارع ابن سندر وابن سيدون، والصادر بشانهم قرارات من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بالحي.

وشملت القرارات العقار ١ شارع ابن سندر والعقار ٢ شارع ابن سيدون والعقار ٤ ابن سيدون وجاري استكمال الحملات.

وجري تنفيذ الإزالات في وجود سكرتير عام حي غرب الإسكندرية والمشروعات والشئون القانونية بالحي.

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يأتي هذا بناءً علي تعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات حفاظا على سلامة المواطنين والاستجابة لاي شكوي تخص المواطن.

وناشدت رئيس حي غرب الإسكندرية المواطنين بسرعة التواصل والابلاغ عن أي عقار يمثل خطورة داهمة بنطاق الحي وذلك لسرعة المعاينة للعقار وعرضه علي لجنة المنشأت الآيلة بالحي واتخاذ اللازم.