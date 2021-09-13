ضوابط وإجراءات جديدة تطبقها السعودية على القادمين من الخارج.. تفاصيل

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه اعتبارا من الخميس 23 سبتمبر 2021 ستبدأ السعودية في تطبيق ضوابط وإجراءات جديدة خاصة بالقادمين إليها من الدول المسموح لها، مشيرا إلى أن مصر ليست من ضمن هذه الدول.

وأضاف عادل حنفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القادم للمملكة وغير المحصن وحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة، عليه أن يقدم فحصًا بتقنية (PCR) سلبي لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير.

وتابع عادل حنفي: "كما تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، على أن يتم إجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول".

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وأردف عادل حنفي: "أما القادم الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة، يجب أن يقدم فحصًا بتقنية (PCR) سلبيًّا لعينة أُخذت خلال (72) ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير، وتطبق عليه أيضا إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال (24) ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول".

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بتحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر المؤسسي.



