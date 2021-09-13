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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر جيلي امجراند موديل 2016 |صور

سوق المستعمل.. سعر
سوق المستعمل.. سعر جيلي امجراند موديل 2016

نجحت علامة جيلي الصينية داخل السوق المصري بقوة في السنوات القليلة الماضية، بفضل طرازاتها المختلفة التي تتبني مفهوم “الاعتمادية"، وبالتالى كونت عدد كبير من محبيها داخل السوق المصري، بفضل سعرها التنافسي و قطع غيارها المتوفرة، ومن بين أبرز إصداراتها جيلي امجراند 7  موديل 2016.

 

تحتوي سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2016 على محرك  4 سلندر و16 صباب، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 107 حصان، العزم الأقصى للدوران 140 نيوتن.متر عند 4000 لفة في الدقيقة، وتصل لسرعة القصوى 165 كم/ساعة.

حملت سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2016 على جنوط رياضية مقاس الجنط 15، متوسط استهلاك الوقود 6 لتر/100كيلو متر، وذلك بقدرات ناقل الحركة المانوال المكون من 5 سرعات، وتعمل السيارة بمنظومة الجر الأمامي.

تأتي سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2016 على وسائد هوائية للكراسي الأمامية السائق و الراكب، مرتفعة عن الأرض بمقدار 165، جهزت بفرامل ABS.، تتمتع بخاصية التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

تتوافر سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2016 بنظام ايموبليزر و نظام تنبيه لحمايتها من السرقة، و إضاءة المصابيح الخلفية LED، يوجد بها مرايات جانبية كهربائية، كما يتوافر بهما إشارات، تتمتع بالنظام الذكي لركن السيارة، ملحق بها مشغل الاسطوانات المدمجة، و مدخل يو إس بي.

جاءت سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2016بزجاج كهربائي لكل الأبواب الخلفية و الأمامية، والمقاعد الخلفية تحتوي على حزام أمان، الشنطة الخلفية مساحتها 680.، نوع عجلة القيادة هيدروليك، مع إمكانية التحكم الأتوماتيكي.

دعمت سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2016 بمساند راس لكل المقاعد، مسند أمامي، حامل أكواب أمامي، درج تخزين أمامي، كمبيوتر رحلات، أماكن تخزين بالأبواب الأربعة، يمكن التحكم في غلق و فتح السيارة عن بعد، و تقوم السيارة بإصدار صوت تنبيهي في حالة عدم غلقها جيدا.

تتراوح أسعار سيارة جيلي امجراند موديل 2016 من 98 ألف الي 125 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

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