بخطوات بسيطة.. كيفية إضافة السجلات الطبية على تطبيق Health لهواتف آيفون

هناك العديد من السجلات الطبية كالشهادات الصحية ووصفات الطبيب أو الأشعة وبطاقات التطعيم ومواعيد زيارة الطبيب التى قد تحتاجها فى مراحل مختلفة من حياتك، سواء عند زيارة الطبيب أو الحصول على وظيفة ما، وهو ما يصعب الوصول إليها أو جمعها عند الحاجه إليها خاصة إذا كنت تملك الكثير منها، ولكن من خلال تطبيق Health يمكنك استخدامها .

وفقاً لموقع "Makeuseof" التقني، فمن خلال تطبيق Health على هاتف الآيفون الخاص بك يمكنك إضافة جميع سجلاتك الطبية على التطبيق والوصول إلها بطريقة سهلة وسريعه عند الحاجة إليها، والتى ستجعلك دائماً مستعداً ومنظم، وهو ما ستتعرف عليه من خلال الخطوات البسيطة التالية:

1- قم بفتح تطبيق Health على هاتفك الآيفون.

2- قم بالضغط على ملف التعريف الخاص بك الموجود أعلى يمين الشاشة.

3- قم بتحديد خيار السجلات الصحية، الموجود ضمن قائمة الميزات.

4- قم بالضغط على البدء، وسيظهر لك أذن السماح بالوصول لموقعك، قم بتفعيله لسهولة استخدام التطبيق.

5- قم بكتابة اسم الطبيب الخاص بك أو المستشفى فى شريط البحث، ثم قد بتحديده من القائمة، إذا لم يكن موجود بعد فسيتم إدراجه لاحقا من قبل آبل.

6- ستظهر لك نافذه منبثقة بها قائمة بالسجلات الصحية التى يمكن مشاركتها مع الطبيب فى التطبيق، ثم قم بالضغط على اتصال بالحساب، الموجود فى الأسفل باللون الأزرق .

7- قم بتسجيل الدخول بكلمة المرور الخاصة بك، ثم قم باتباع التعليمات التى ستظهر على الشاشة، والتى ستمكنك من إعداد جميع سجلاتك الصحية.

