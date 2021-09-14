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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يوجه كلمة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة 21 سبتمبر

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن توجيه الرئيس جو بايدن كلمة خلال اجتماع  الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوي في 21 سبتمبر الجاري.

فيما بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، جولة مهمة وخطيرة في الولايات الغربية للبلاد، للدفاع عن مواقفه تجاه القضايا المختلفة مثل  التغير المناخي والاستثمارات الباهظة وغيرها من القضايا الشائكة، وأيضا لدعم حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافن نيوسوم.

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ووفقا لوكالة فرانس برس، سيتوجه بايدن إلى كاليفورنيا، معقل حزبه الذي لم يزره منذ انتخابه لدعم نيوسوم، الذي يواجه استفتاء قد يتسبب في عزله.

 

كما سيقوم بايدن بزيارة مركزا لتنسيق عمليات الإطفاء، في مدينة بويسي في أيداهو، ثم سيتوجه إلى ساكرامنتو، عاصمة ولاية كاليفورنيا.

وأما المحطة الأخيرة في جولته، فستكون دنفر في كولورادو، حيث سيدافع عن مشروعي قانونين اقترحهما ينصان على إنفاق حوالي خمسة تريليونات دولار على مدى العقد المقبل لإصلاح البنى التحتية في البلاد وتوسيع الخدمات الاجتماعية ومكافحة تغير المناخ.

 

و من المتوقع أن يشير بايدن إلي الحاجة الملحة للتعامل مع التغير المناخي والكوارث المرتبطة به، بما في ذلك حرائق الغابات والعواصف، والتي دمرت مناطق مختلفة في أنحاء البلاد على مدى الأشهر الأخيرة.

 

وأشار مسؤول في البيت الأبيض، إلي أن الرئيس الأمريكي سيشدد على أن هذه الأحداث “حريق كاليفورنيا” الناجمة عن الظروف المناخية الشديدة القساوة تتطلب تحركا جريئا وطموحا وحاسما على الفور.

الرئيس الأمريكي ولاية كاليفورنيا حرائق الغابات الجمعية العامة للأمم المتحدة جو بايدن

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