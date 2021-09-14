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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة تكشف كواليس مشاركتها في فيلم "ماكو" وعودتها للسينما بعد غياب

بسمة
بسمة

كشفت الفنانة بسمة ، عن كواليس مشاركتها في فيلم "ماكو"، الذي تدور أحداثه حول غرق العبارة "سالم إكسبريس"، موضحة أنها كان لديها مخاوف كثيرة أثناء تصوير الفيلم بسبب معرفتها بــ رياضة "الغطس في الماء". 

 

وأضافت الفنانة بسمة، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان و كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن منتج العمل محمد التلباني، تواصل معاها وعرض عليها المشاركة في فيلم جديد من نوعه على السينما المصرية والعربية، قائلة: كلمني وقالي احنا بنعمل فيلم وعايزينك معانا.. قولت له ابعت لي السيناريو، قال لها لا مش هبعتلك السيناريو انتي لازم تقعدي مع المخرج الأول. 

 

وأوضحت أنها بمجرد قراءة السيناريو وجدت أن هناك اعتماد كبير على دورها في الفيلم، قائلة: "أنا غبت كذا سنة عن السينما.. أنا شخصيًا في جزء من ثقتي بنفسي مفقود.. وحاسة اني شبه الماكينة المركونة منذ فترة وبحاجة إلى أنها "تتزيت وتتلين" عشان ترجع تشتغل تاني".

 

وأكملت: انتابني الخوف من صراع الفيلم الذي يتضمن مشاهد: "غطس تحت الماء ـ صراع في الماء - حديث تحت الماء"، قائلة: تلك الأشياء بمثابة خيال علمي بالنسبة لي.. ثم قررت مقابلة المخرج وبعد عددة اجتماعات اقتنعت بالعمل وقررت أن أخوض معهم تلك التجربة المثيرة.

بسمة ماكو سالم إكسبريس الغطس في الماء السيناريو

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