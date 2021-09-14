نرمين الفقي تعبر عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل فنانة لأعمالها الأخيرة

عبرت الفنانة،نرمين الفقي،عن سعادتها لحصولها علي جائزة أفضل فنانة لأعمالها الأخيرة،وشاركت جمهورها بهذا النجاح،ونشرت صورة لها أثناء التكريم من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي أنستجرام.

وكتبت معلقة عبر صورتها:"#شكرا لجاثزه احسن فنانه لمسلسل النمر وضل راجل لعام ٢٠٢١_يارب النجاح والتوفيق والقبول وحب الناس من عندك عيلتي بتكبر وتزيد بيكم".

وقالت الفنانة نرمين الفقي، في وقت سابق، إنني لم أقم بأي عمليات تجميل، مؤكدة : "أنا لست ضد التجميل لكن ضد المبالغة والعبث في الجبهة حتى لو قالوا فيها تجاعيد".

وأضافت الفقي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون” هناك أشياء تستدعي إجراء التجميل لكني أرفض المبالغة وإننا كلنا نبقى شبه بعض".

وتابعت الفنانة نرمين الفقي، أنه كيف أن أقوم بالتمثيل وأن يكون وجهي متحجر، مؤكدة أن عمليات التجميل قد تسبب ذلك.

وأكدت الفنانة نيرمين الفقي: لم أغب عن الساحة الفنية بكيفي، فقد غبت بسبب فترة مرض والدتي إضافة إلى أحداث الثورة ".

وأضافت الفي ، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون” أنني رغبت فى أن أكون بجانب عائلتي ووالدتي لأنني ابنة وحيدة معلقة “هي مالهاتش غيري وانا ماليش غيرها”.

وتابعت الفنانة نيرمين الفقي، أنني بعد وفاة والدتي عدت بعمل قوي في مسلسل "جبل الحلال " مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي اعتبره غول تمثيل، مؤكدة أن هناك فنانين ونجوم في حياتنا يستحقون لقب النجم منهم محمود عبد العزيز.

وأشارت الفقي إلى أنه بعد جبل الحلال توقعت أن أكمل الفن ولكن للأسف “الأعمال التى عرضت عليا مينفعش اشتغلها لأنها أدوار مرتبة ثالثة”.