جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية لتفقد شوارع الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه استمراراً لجولاته الليلية المفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وتطبيق القانون علي المخالفين تم تفقد عدد من شوارع مدينة الزقازيق يرافقه المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية والمحاسب نبيل فارق رئيس مركز الزقازيق و شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول ومحمد الاباصيري رئيس حي ثان.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شارعي البوسته ومولد النبي مرورا بمنطقة المنتزه وصولاً إلى حلقة السمك وكوبري الممر ومنطقة أبو خليل بالزقازيق ، ليصدر تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان بمتابعة إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم وكذلك التأكيد علي عدم فرش بضائعهم علي الرصيف ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات حيال القانونية المخالفين.

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة ومتابعة أعمال النوبتجية المسائية ورفع تراكمات القمامة أولا بأول وعدم السماح بتراكمها لفترات طويلة لمواجهة الامراض والاوبئة وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين

توجه محافظ الشرقية ومرافقوه لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع نفق عرابي بمدينة الزقازيق من ناحية شارع فاروق والمقام بتكلفة 130 مليون جنية ليربط بين شرق وغرب المدينة ويعمل على تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة، مشددا على الشركة المنفذة بمضاعفة الاعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق.

كما حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين للتعرف علي مطالبهم واحتياجاتهم موجهاً رئيس المركز بفحصها وتلبيتها فوراً، مؤكداً أننا جميعاً نعمل لصالح المواطن وتلبية طموحاته لكونه شريك أساسي في أعمال التنمية والبناء.