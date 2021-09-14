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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسرع 6 مرات من أي جهاز أندرويد.. آبل تعلن رسميا عن جهاز آيباد الجديد.. سعر ومواصفات

ابل تعلن رسميا عن
ابل تعلن رسميا عن جهاز آيباد الجديد

أعلنت شركة آبل الأمريكية منذ قليل عن مؤتمرها الأضخم هذا العام، ؤتمر هواتف iPhone 13 ، وأعلنت الشركة رسميا عن جهازها الآيباد iPad والآيباد ميني iPad mini لهذا العام.  

 

مواصفات جهاز iPad 


ويحتوى جهاز iPad آيباد الجديد من آبل على معالج  A13 وهو أسرع بشكل كبير من المعالج السابق، كما أنه يعمل على توفير الطاقة بشكل أكبر، مع كاميرا أمامية متطورة. 

جهاز iPad آيباد الجديد

 ويعتبر معالج جهاز iPad آيباد الجديد A13 أسرع في الأداء بنسبة 20 % من المعالج A12 ، كما تأتي الكاميرا الأمامية بميزات أفضل وتحسين للصورة مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل. 
كما تأتي الكاميرا بميزة Center Stage  لتي يمكنها تغيير منظور الكاميرا أثناء التنقل، وكذلك ميزة ميزة True Tone التي تغير درجة حرارة لون الشاشة لتتناسب مع الإضاءة في الغرفة التي تتواجد بها. 


ويتوفر الآيباد الجديد بسعر 329 دولاراً لنسخة 64 جيجابايت أى ما يعادل حوالي 5200 جنيه مصرى ، ويتوفر بدءا من الغد.  
 

ونوهت الشركة أن الآيباد الجديد سيكون أسرع من كل المنافسين وخصوصاً الاندرويد، خاصةً أن مبيعاته زادت هذا العام بنسبة 40% عن العام الماضي، و سيكون أول جهاز آيباد يعمل بنظام iPadOS، كما وقالت الشركة أنه أسرع من أى جهاز أندرويد ب 6 مرات . 

آبل آيباد iPad

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