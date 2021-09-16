باقة الـ 15 ألف دينار.. 5 سيارات SUV موديل 2021 في الكويت

نجحت فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام الـ SUV في الانتشار بقوة كبيرة في السنوات الأخيرة عالميا ، وأصبحت الأكثر اهتمام بين ملايين المستهلكين حول العالم، و بالتالي تتنافس علامات السيارات الكبرى في تقديم أبرز ما لديها في هذه الفئة .

ويعد السوق الكويتي للسيارات واحدا من أهم الأسواق ، التى تضم فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام الـ SUV ، وخلال التقرير التالي نبرز اكثر 5 سيارات من هذه الفئة ضمن باقة 15 الف دينار .

1 ـ فولكس تيرامونت

تتمتع سيارة فولكس تيرامونت موديل 2021 بمحرك V6، سعة 3.6 لتر، ينتج قوة 276 حصان، وعزم دوران يبلغ 380 نيوتن. متر، يعمل بنظام الدفع الكلي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، وتتسارع السيارة من ونقطة الثبات الي 100 كم في غضون 10.3 ثوان.

تأتي سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2021 بشاشة تعمل باللمس مقاس 6.5 بوصة ، وتقنية أبل كاربلاي، و أندرويد أوتو، مخرج USB، وبلوتوث، نظام ستيريو بستة مكبرات صوت وشاشة أخرى تعمل باللمس مقاس 8 بوصات، نظام ملاحة، راديو HD، وراديو ستالايت ، ونظام صوت Fender مكون من 12 مكبر صوت ، وما يصل إلى خمسة منافذ USB.

أسعار فولكس تيرامونت موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى S AWD بسعر 10900 دينار.

الفئة الثانية SEL بسعر14550 دينار.

2 ـ أودي Q5

محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يعمل بشاحن توربيني، يخرج قوة قدرها 261 حصان، وعزم دوران يبلغ 370 نيوتن. متر، تقترن ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات، وتعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات.

حصلت سيارة أودي Q5 موديل 2021 بحزمة من المعلومات والترفيه، منها شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة و أندرويد أوتو، أبل كاربلاي، مخرجين USB ، وبلوتوث ، وراديو HD، جهاز ستيريو مكون من 10 مكبرات صوت ، ونقطة اتصال Wi-Fi ، وشحن لاسلكي، وبها شاشة عرض رقمية مقاس 12.3 بوصة، ستيريو Bang & Olufsen مزود بعدد 19 مكبر صوت ، وراديو ستالايت ، ونظام ملاحة.

أسعار أودي Q5 موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى TFSI QUATTRO بسعر 15300 دينار.

الفئة الثانية TFSI بسعر 17800 دينار.

3 ـ نيسان باثفايندر

تستمد سيارة نيسان باثفايندر 2021 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 284 حصان، و متصلة عبرعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 9 سرعات.

تتوافر سيارة نيسان بمقصورة داخلية فخمة، منها شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 10.8 بوصة تعد التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، و لوحة عدادات رقمية يبلغ قياسها 12.3 بوصة، مع مقود حركة متعدد المهام، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

أسعار نيسان باثفاينر موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى S 2WDبسعر 9749 دينار.

الفئة الثانية SV 4WD بسعر11749 دينار.

4 ـ شيفروليه بليزر

تتمتع سيارة شيفروليه بليزر 2021 بخيارين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 193 حصانًا وعزم دوران يبلغ 254 نيوتن/متر ، و تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم في الساعة في 7.9 ثانية، أما المحرك الثاني V6 سعة 3.6 لتر، يعطي قوة 308 حصانًا وعزم دوران يبلغ 366 نيوتن/متر . الدفع الأمامي أساسي والدفع الرباعي اختياري.

دعمت سيارة شيفروليه بليزر بنظام المعلومات والترفيه، شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش ، يتفق مع نظام Apple Carplay بشكل قياسي ، و نظام صوتي يضم 6 مكبرات صوت، جنوط معدنية قياس 20 ، بتنبيه حركة المرور الخلفية ، و تنبيه المنطقة الجانبية العمياء ، و نظام التشغيل عن بعد.

أسعار شيفروليه بليزر موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى 1LT بسعر 9 ألاف دينار.

الفئة الثانية 2LT بسعر 10 آلاف دينار.

الفئة الثالثة 3LT بسعر 11 ألف دينار.

الفئة الرابعة RS بسعر 12 ألف دينار.

الفئة الخامسة PREMIER بسعر 13 ألف دينار.

5 ـ انفينيتي QX50

تأتي السيارة إنفينيتي QX50 موديل 2021 بمحرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 268 حصان، و 390 نيوتن. متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ونظام الدفع رباعي، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم خلال 7.3 ثانية.

جهزت سيارة انفينيتي QX50 بعوامل الأمان القياسية المتقدمة، مرآة الرؤية الخلفية مع شاشة كاميرا مدمجة، نظام كاميرا الرؤية المحيطية لركن السيارة، مراقبة النقطة العمياء، تنبيه حركة المرور الخلفية، تحذير مغادرة المسار، تحذير الاصطدام الأمامي مع كشف المشاة، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ , نظام تثبيت السرعة، مصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الشعاع، تنبيه المقعد الخلفي.

ويبلغ سعر السيارة انفينيتي QX50 موديل 2021 في سوق الكويت LUXE FW بـ 12950 دينار.