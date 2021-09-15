السعودية.. القبض على مواطن دهس فتاتين في القصيم|فيديو

أعلنت شرطة منطقة القصيم السعودية، القبض على مواطن دهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

شرطة منطقة القصيم : القبض على مواطن دهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة pic.twitter.com/4Gp6McMZ0w — الأمن العام (@security_gov) September 14, 2021

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونشرت وسائل إعلام محلية في السعودية مقطع فيديو يوثق دهس مركبة لفتاتين في أحد الأحياء السكنية بالقصيم.