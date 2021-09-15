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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد إطلاق آيفون 13.. آبل تكشف قائمة الأجهزة التي ستحصل على نظامي iOS 15 و iPadOS 15

آيباد وآيفون
آيباد وآيفون

أعلنت شركة آبل Apple، أمس، عن أحدث منتجاتها الذكية ولعل من أبرزها هواتف iPhone 13، حيث كشفت الشركة الأمريكية عن طرازاتها الفاخرة آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، واللذان يمتازان بمعالج أسرع وهو A15 Bionic، وكاميرات ثلاثية خلفية محسنة، وشاشة كبيرة تمت ترقيتها لتدعم معدل عرض يصل إلى 120 هرتزا في الثانية.

وخلال حدث الإعلان، قالت عملاقة التقنية الأمريكية أنها تعتزم إطلاق أحدث أنظمة التشغيل التابعة لها iOS 15 و iPadOS 15 قريبا، حيث تعتزم آبل حسبما ذكر موقع "theverge" التقني، إصدار نظامي تشغيل أجهزتها الذكية في 20 سبتمبر الجاري.

 

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وكانت آبل قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، عن تحديثات نظام التشغيل المجاني الجديد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمطورين WWDC 2021، وفي وقت سابق من شهر يونيو الماضي، طرحت إصدارات تجريبية عامة من iOS 15 و iPadOS 15.


ويقدم كلا الإصدارين الجديدين من أنظمة تشغيل أجهزة آبل iOS و iPadOS مجموعة من الميزات، حيث تتضمن العناوين الرئيسية من المزايا القدامة لهواتف آيفون وأجهزة آيباد تغييرات على خاصية الإشعارات مثل إضافة ملخصات الإشعارات، وأوضاع التركيز لإنشاء قوائم مميزة من التطبيقات والإشعارات المسموح لها بالوصول إلى المستخدمين في أوقات مختلفة من اليوم.

وذلك بالإضافة إلى تحسينات على تطبيق الاتصالات المرئية فيس تايم FaceTime، تشمل القدرة على دعوة مستخدمي هواتف أندرويد وأجهزة أنظمة التشغيل التي تعمل بنظام ويندوز Windows لإجراء مكالمات في المرة الأولى ضمن خدمة مكالمات الفيديو التابعة لآبل، وإلى جانب ذلك يحصل متصفح سفاري Safari على إعادة تصميم جديدة.


ميزات جديدة يقدمها iPadOS 15 لأجهزة آيباد


ويجلب نظام iPadOS 15، لأجهزة آيباد اللوحية بعض ميزات نظام هواتف آيفون الحالي iOS 14، إلى حاسبات آبل اللوحية، من بينها مكتبة التطبيقات والأدوات القابلة لتغيير الحجم، وبعض المزايا المفيدة المذكورة أعلاه التي زودتها  الشركة الأمريكية ضمن نظام التشغيل iOS 15.

وكجزء من التحديث، ستقوم آبل مرة أخرى بتعديل كيفية عمل المهام المتعددة، مع قائمة جديدة للشاشة المنقسمة، وميزة خاصة لتنظيم التطبيقات التي تقدم نوافذ منفصلة، مثل سفاري Safari.

وسيستغرق وصول بعض الميزات لكل من iOS 15 و iPadOS 15 وقتا أطول قليلا، حيث تقول آبل إن ميزة SharePlay، القدرة على مشاركة الفيديو والصوت مباشرة عبر مكالمات تطبيق FaceTime، من المقرر إصدارها في وقت لاحق من العام الجاري.

وبالنسبة للأجهزة التي ستحصل على تحديث نظامي التشغيل iOS 15 و iPadOS 15، في 20 سبتمبر القادم، هي كالآتي:

-جميع إصدارات سلسلة iPhone 13.

-جميع هواتف سلسلة iPhone 12.

-طرازات تشكيلة هواتف iPhone 11.

-هواتف iPhone X.

-إصدارات آيفون 8، و iPhone 8 Plus، وآيفون 7، وiPhone 7 Plus.

-هواتف iPhone 6s، وiPhone 6s Plus.

-هاتفي iPhone SE الجيل الأول والثاني.

-أجهزة آيباد اللوحية  ipad 7th.

الأجهزة التي ستحصل على iOS 15 و iPadOS 15
آبل آيفون 13 iPadOS 15 iOS 15 شركة ابل آيفون 13 برو ماكس

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