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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان ساحر.. روجينا تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير لها

روجينا
روجينا

نشرت الفنانة روجينا، عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

و ظهرت روجينا في الصور بفستان ساحر و مكياج جذاب مما آثار اعجاب متابعيها.

 

وشاركت روجينا في بطولة بنت السلطان، عدد كبير من النجوم أبرزهم “باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد”، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

 

وقدمت روجينا في شهر رمضان، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى.

 

وشاركت روجينا في مسلسل "اسود فاتح" وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها وتنقلب حياتها رأساً على عقب لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للإنتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.

روجينا انستجرام الفن التواصل الاجتماعي النجوم جلسة تصوير

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