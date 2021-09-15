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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال الكشف الطبي وتلقى لقاح كورونا للطلاب الجدد

تلقي الطلاب الجدد
تلقي الطلاب الجدد لقاح كورونا بجامعة المنيا

أكد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، للطلاب الجدد المرشحين لكليات الجامعة، أن الجامعة لا تدخر جهدا ًفي سبيل دعم احتياجاتهم، وتوفير الطمأنينة لهم من خلال توفير بيئة جامعية تحقق الأمان والسلامة من العدوى منذ اليوم الأول من الدراسة، داعيهم بالتزام بالضوابط التي وضعتها الجامعة خلال أعمال الكشف الطبي وتلقي لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وأن يحرصوا علي المشاركة الفعالة في ممارسة الأنشطة الطلابية التي هي أساس لصقل شخصيتهم وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها، وذلك من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومكاتبها المنتشرة بجميع الكليات، موضحاً لهم أنهم مقبلين على مرحلة جامعة جديدة، يجب أن تكون حصيلة للعديد من المعارف والأنشطة التي تساعدهم على تكوين شخصياتهم وإعدادها للحياة العملية.

 

جاء ذلك خلال لقائه بالطلاب الجدد بكلية الطب بصالتي الأنشطة بمتحف الفن الحديث خلال فعاليات الكشف الطبي وتلقي لقاح كورونا في يومه الأول، والتي رافقه خلالها الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والأطباء أعضاء الإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة، والصيدلي محمد السمان عضو اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية.

 

وأوضح الدكتور عصام فرحات أنه بدأت اليوم أعمال توقيع الكشف الطبي للطلاب الجُدد للعام الجامعي 2020- 2021، وفقاً للجداول الزمنية محددة لجميع كليات الجامعة العشرين ومعهدها للتمريض، والتي رُوعي فيها تقسيم الطلاب بالكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات تبعاً لحروفهم الأبجدية، وذلك اعتباراً من اليوم، وحتى الأحد السابع عشر من أكتوبر القادم، بصالات الأنشطة الطلابية خلف كلية الطب، وصالات الأنشطة بمتحف الفن الحديث.

 

مضيفاً أنه عقب إجراءات الكشف الطبي يتم تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا، ولافتًا أن الجامعة قد أطلقت مبادرة "الجامعة .. حياة" بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر، يقوم خلالها أعضاء الفريق باستقبال الطلاب خلال أيام الكشف الطبي ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الزحام والتكدس، وتوجيههم إلى صالات الكشف الطبي وتلقي اللقاح، والدفع الإلكتروني عن طريق خدمات فوري.

 

كما يتم خلال الكشف الطبي عرض أنشطة مكاتب رعاية الطلاب بالجامعة وبالكليات، وعرض أنشطة الطلاب المميزين بها، وتوزيع حافظة تضم دليل تعريفي بالفريق، والأنشطة الطلابية، وماسك طبي وقلم. 

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