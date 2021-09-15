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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نموذج في الاخلاص والعطاء..الخطيب يجتمع مع نجم الأهلي قبل الاعارة لـ فيوتشر

صدى البلد

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاجتماع مع سعد سمير أحد كباتن الفريق الأول لكرة القدم قبل الموافقة على إعارته لمدة موسمين لنادي فيوتشر تقديرًا وتكريمًا لما قدمه سعد سمير من جهد وإخلاص والتزام تجاه النادي على مدار ما يقرب من 15 عاما. 

وأراد محمود الخطيب من خلال هذا الاجتماع الحفاظ على إرث الأهلي وتقديره لكل المخلصين من ابنائه ، ولابد أن يكون هناك تقدير واحترام لكل ما قدمه سعد سمير  للنادي حتى عندما يخرج أحد أبنائه للإعارة .


بدأ الاجتماع بكلمات لمحمود الخطيب  تحمل تقدير وحب للنجم سعد سمير، الذي ظهر عليه التأثر الشديد ، لأنه ما  كان يتمنى أبدًا أن يترك النادي الأهلي ولو لحظة واحدة .


وأشاد رئيس النادي بسلوك سعد وانضباطه واحترامه الشديد لقيم وتقاليد النادي ، مشيرا إلى أنه كان نموذجًا للالتزام سواء كان يشارك في المباريات أو خارج التشكيل، فضلًا عن دوره في تحفيز زملائه وخلق اجواء من الود والحب والتي كانت من أسرار نجاح المنظومة الكروية طوال الفترة الماضية.


وأكد الخطيب لـ سعد سمير أن النادي في ظهره وسيظل يسانده ولن يفرض عليه قرارا  والقرار هو قراره   وإذا أراد الخروج للإعارة لإتاحة فرصة أكبر للمشاركة في المباريات أو الاستمرار مع الفريق . خاصة أن سعد سمير لا يختلف اثنان على إخلاصه للأهلي  لأنه واحد من عائلة الأهلي .


وأشار الخطيب إلى أن الأهلي لن يتخل عن سعد أي كانت التحديات لأنه يستحق ، وهو نموذج لابن الأهلي الذي يعشق ناديه ويخلص من أجله ولم تكن له أية شروط ذات يوم سواء عند التوقيع أو تجديد لعقد . بل كان ما يهمه فقط أن يفوز الأهلي ويسعد جماهيره التي تحمل لسعد سمير مكانة خاصة يستحقها عن جدارة .


كلمات محمود الخطيب التي خرجت من القلب  كانت المكافأة والتكريم الذي ينتظره سعد سمير  على حد قوله ، مؤكدا أن ما وجده لدى  الخطيب والنادي لا يقدر بكنوز الدنيا . وأضاف إنه لم يكن يتمنى أبدًا الخروج من النادي . ولكن هي مرحلة مؤقتة ويعود بعدها إلى بيته الذي يدين له بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى.


ووجه سعد سمير رسالة للنادي  الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره وقال إنه إذا كانت الظروف جعلته يترك الأهلي بجسده فإن روحه وعقله لن يتركا الأهلي . ولن ينسى فضل النادي وتقدير مجلس إدارته وعلى رأسه محمود الخطيب .


وأكد سعد سمير أن جماهير الأهلي هي الكنز الحقيقي وسر انتصارات النادي وسنده في المرة قبل الحلوة، وإنه يعدها بالعودة ليستمر في عطائه للنادي .. ولن ينسى مساندة هذه الجماهير ودعمها له ولزملائه خاصة في الأوقات الصعبة.

محمود الخطيب النادي الأهلي سعد سمير عائلة الأهلي نادى فيوتشر جماهير الأهلي

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