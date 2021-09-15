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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورش فنية وحرف يدوية بثقافة الأقصر

صدى البلد

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد  الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنون تشكيلية "تابلوه بالألوان" نفذتها نرمين سمير، كما عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "محو الأمية وتعليم الكبار في مصر"، تحدث خلالها سيد صدقي عن مفهوم محو الأمية وأهميتها، وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وجهود الدولة للقضاء على الأمية، بينما قدمت مكتبة المدامود الثقافية محاضرة بعنوان "تنمية السلوك لدى الشباب" ألقاها ابو بكر الحباشي، وبقصر ثقافة حاجر العديسات أقيمت محاضرة بعنوان "القيم الإيجابية في الشارع المصري"، وأوضح حسن عبد الباري معنى القيم الإيجابية، والصفات التي يجب التحلي بها في الشارع المصري.

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ورشة عمل مشتركة حول ثقافة أمن الطيران بأفريقيا واسيا والشرق الأوسط

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ندوات علمية وعروض فنية بقصر ثقافة الأقصر

نفذت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية "عمل بورتريه" للمدرب محمد خالد، بينما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "التكافل الاجتماعي يوفر الحماية والسلم"، تحدث فيها على حسان عن التكافل المادي، وهو من أنواع التكافل العام، أما النفسي فهو من وسائل التكافل الاجتماعي، بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية أمسية شعرية للشاعر جاد الشامي بعنوان "مربعات" من فن الواو، وأقام قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حرف يدوية لعمل أشكال زينة من الورود، نفذتها رؤيات فراج، كذلك نفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها رحمة أحمد، فيما عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الحضارة  والتقدم" أوضح ناصر الدسوقي مفهوم الحضارة، وكيفية الإستفادة من العوامل المحيطة لتحويلها إلى إثر خالد، واختتمت المحاضرة بإلقاء أمسية شعرية بعنوان "مزاميري" من ديوان "رقصات على ضفاف النهر".

أقيمت بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية أمسية شعرية للشاعر حسن مغربي وقدم قصيدة بعنوان "من كتر حبي ليك"، إلى جانب تنفيذ ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها هشام النحاس، كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية "أشغال فنية" نفذتها أروى أحمد، وأعد قصر ثقافة الطفل ورشة صلصال للأطفال وعمل أشكال فراشة وزهرة عباد الشمس نفذتها إيمان صلاح.

ثقافة أخبار ثقافة ثقافة الاقصر حرف يدوية

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ندوات علمية وعروض فنية بقصر ثقافة الأقصر

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