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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بولندا تتصدر نهائي فردي السباحة تحت17 عاما في بطولة العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

تصدر منتخب بولندا منافسات الفردي للسباحة خلال المشاركة ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والشابات تحت 19 عام التي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وجاءت ميجروزيتا كاربونيك لاعبة منتخب بولندا في المركز الأول برصيد 296‪ نقطة في زمن قدره 02:07.38 وفي المركز الثاني جاءت زينب التمباس لاعبة منتخب تركيا برصيد 294‪ نقطة في زمن قدره 02:08.11  وفي المركز الثالث إليزفيتا سكانديوفيك لاعبة منتخب روسيا برصيد 287‪ نقطة في زمن قدره 02:11.97..


واحتلت ملك إسماعيل لاعبة منتخب مصر المركز الخامس برصيد 281 ‪ نقطة في زمن قدره 02:14.53 بينما جاءت جني محمد في المركز السابع عشر برصيد 272‪ نقطة في زمن قدره 02:19.15.


يذكر أن حصد المنتخب الوطني ذهبيتين حتى الآن حيث حصد المنتخب ذهبية تتابع الفرق تحت 19 عاما المكون من مازن طارق ومعتز وائل بمجموع نقاط 1212 وذهبية في تتابع الفرق ناشئات تحت 17 عاما بفريق مكون من ملك خالد وأميرة قنديل بمجموع نقاط 1114.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر.

ويضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

منتخب مصر المنتخب الوطني النقل البحري بطولة العالم بطولة العالم للخماسي

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