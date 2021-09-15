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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من عصام عبد الفتاح عقب توليه رئاسة لجنة الحكام

عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح

علق عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، على صدور قرار تعيينه لترأس لجنة الحكام.

 

قال “عبد الفتاح”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه سيبذل قصارى جهده؛ من أجل خدمة التحكيم وقضاة الملاعب.

 

وأضاف رئيس لجنة التحكيم، أتوجه بالشكر إلى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة؛ على منحي الثقة لتولي منصب رئيس لجنة الحكام.

 

وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير فى المجال التحكيمي؛ بما يصب في صالح المنظومة الرياضية.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد قرر تعيين الكابتن عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام على أن يتقدم بتشكيل اللجنة الجديد أول أكتوبر المقبل، فيما تستمر اللجنة الحالية لتسيير الأعمال حتى نهاية الشهر الحالي.

 

كما قرر الاتحاد تعيين المستشار محمد عبده صالح رئيسا للجنة الانضباط والدكتور عادل موسى رئيسا للجنة شئون اللاعبين والكابتن خالد كامل رئيسا للجنة مسابقات القسم الثاني والكابتن عادل محفوظ رئيسا للجنة مسابقات القسم الثالث.

 

فيما تم تأجيل النظر في لجنة مسابقات القسم الأول انتظارًا لانتخابات رابطة الأندية المقرر إقامتها الأحد المقبل.

 

كما قرر الاتحاد المصري إرجاء تشكيل لجان فض المنازعات وتراخيص الأندية واللاعبين المحترفين والتطوير لوقت لاحق.

مصر اتحاد الكرة اللجنة الثلاثية الاتحاد المصري أحمد مجاهد صدى البلد اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة عصام عبد الفتاح

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