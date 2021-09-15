تغريم جوجل 177 مليون دولار في كوريا الجنوبية.. لهذا السبب

قررت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية "KFTC" تغريم شركة جوجل 177 مليون دولار بسبب الهيمنة على سوق الأندرويد فى كوريا الجنوبية، يعود ذلك إلى اتفاقية مكافحة التجزئة "AFA" المتعلقة بتصنيع هواتف الأندرويد، والتى تجبر الشركات المصنعة مثل سامسونج و LG، من توقيع اتفاقية مشتركة مع جوجل قبل استخدام نظام تشغيل أندرويد على أجهزتهم.

ومنعت اتفاقية مكافحة التجزئة الشركات المصنعة أيضاً من تثبيت الإصدارات المعدلة من نظام تشغيل أندرويد، التي لم يتم الموافقة عليها من قبل شركة جوجل على أجهزتهم، وفقاً لموقع "Gsmarena" التقني.

تغريم جوجل 177 مليون دولار في كوريا الجنوبية

ويعود تاريخ تلك الصراعات إلى عام 2011 عندما قامت شركة LG بالتعاون مع أمازون لإطلاق جهاز تابلت Fire Tablet، والذي كان سيعمل بإصدار معدل من نظام تشغيل أندرويد، قبل أن يتم وقف العمل على الجهاز لانتهاكه اتفاقية مكافحة التجزئة "AFA".

فى عام 2013 قامت شركة سامسونج بتغير نظام تشغيل أول ساعة ذكية من إنتاجها Galaxy Gear والتى كان مقرر لها أن تعمل بنظام أندرويد، قبل أن يتم استبداله بنظام تشغيل Tizen OS بسبب قيود شركة جوجل نفسها، كما أوقفت إطلاق مكبر صوت ذكي من إنتاج شركة LG، وجهاز تلفزيون ذكي يحمل العلامة التجارية لشركة أمازون في عام 2018.

وبسبب اتفاقية مكافحة التجزئة من جوجل، والمواقف المتكررة مع سامسونج و LG، فإن لجنة التجارة العادلة فى كوريا الجنوبية ترى أنها إساءة واضحة من جوجل فى هيمنتها على السوق، والتى أدت إلى تغريمها 177 مليون دولار، كما منعت جوجل من فرض متطلبات تلك الاتفاقية على المنتجات المحلية من هواتف أو ساعات أو أجهزة تلفزيون ذكية والتى تعمل بنظام تشغيل أندرويد، كما تطالب جوجل بتعديل بنود اتفاقية مكافحة التجزئة "AFA".

وتخطط شركة جوجل لاستئناف قرار لجنة التجارة العادلة فى كوريا الجنوبية "KFTC"، كما أنها تصر على تمسكها بما جاء في اتفاقية مكافحة التجزئة "AFA"، حيث أعلنت أن تلك الاتفاقية هي الأفضل للمستخدمين ومطوري البرامج فى كوريا الجنوبية على حد سواء.

وقال المتحدث باسم جوجل: إن القرار الصادر اليوم من قبل لجنة التجارة العادلة يتجاهل كل هذه الفوائد، كما سيحد من المزايا التى يحصل عليها المستخدمين.