عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من وزير الرياضة لـ محمد صلاح بعد دخوله نادي الـ100هدف

محمد صلاح
محمد صلاح

أرسل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة برقية تهنئة الى البطل المصرى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الانجليزى يهنئه بالانضمام إلى قائمة العظماء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى هدفه رقم 100 في مسيرته بالمسابقة العريقة.


وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن محمد صلاح يواصل تحطيم الارقام القياسية مع ناديه ليفربول الانجليزى فى كل البطولات التى يشارك بها بل أصبح قريبا من تجاوز رقم الايفوار ديديه دروجبا ليصبح أكثر لاعب فى القارة الافريقية تسجيلا فى الدورى الانجليزى.


وأوضح وزير الرياضة أن محمد صلاح يعد نموذجا مشرفا للرياضة المصرية فى الملاعب الانجليزية فى ظل الانجازات التى يحققها مع ليفربول وتتويجه بالعديد من البطولات بل وصل الى المنافسة على أفضل لاعب على مستوى العالم مع الاسطورة ليونيل ميسى والبرتغالى كريستيانو رونالدو .


وأشار وزير الرياضة أن ما وصل اليه محمد صلاح ليس من فراغ بل نتيجة جهد وتعب سنوات كاملة من أجل الوصول الى هذا المرتبة العالمية حتى أصبح معشوق الجماهير الانجليزية بشكل عام وجماهير ليفربول بشكل خاص وأصبح عشاقه فى كل انحاء العالم لما يقدمه من مستويات فنية وبدنية عالية. 

ترشيحاتنا

بالدموع والحزن العميق.. فريق الجمباز الأمريكي يفضح "FBI" بسبب التحرش

أخبار الرياضة|صلاح يقود ليفربول للفوز على ميلان.. ريال مدريد يهزم إنتر.. تجديد عقد السولية

قرار من الرئيس السيسي تلبية لأمنية سيدة تعمل بالحدادة |فيديو

عريس الجنة.. انتظره صديقه وقتله برصاص الغدر أمام المسجد بعد العصر بالدقهلية|شاهد

الزمالك يوافق على إعارة ظهيره الأيمن لـ طلائع الجيش

السعودية.. إجراء عاجل بشأن الحجر الأسود والركن اليماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

6 مليارات جنيه.. قناة السويس تعلن خبرا سارا للمصريين

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة بألمانيا

ماذا قدمت موكا حجازي لتنال الشهرة.. اعترفات صادمة لفتاة التك توك|مستندات

تطور جديد في موقف إثيوبيا من العودة لمفاوضات سد النهضة.. تفاصيل

قطعته 3 أجزاء ورميته.. قاتلة زوجها في قليوب تعترف بتفاصيل الجريمة

باقٍ 72 ساعة .. الداخلية تطبق عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

بتخفيضات 30% .. رئيس الوزراء يتفقد معرض أهلًا بالمدارس

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ