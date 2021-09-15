أول رد فعل من وزير الرياضة لـ محمد صلاح بعد دخوله نادي الـ100هدف

أرسل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة برقية تهنئة الى البطل المصرى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الانجليزى يهنئه بالانضمام إلى قائمة العظماء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى هدفه رقم 100 في مسيرته بالمسابقة العريقة.



وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن محمد صلاح يواصل تحطيم الارقام القياسية مع ناديه ليفربول الانجليزى فى كل البطولات التى يشارك بها بل أصبح قريبا من تجاوز رقم الايفوار ديديه دروجبا ليصبح أكثر لاعب فى القارة الافريقية تسجيلا فى الدورى الانجليزى.



وأوضح وزير الرياضة أن محمد صلاح يعد نموذجا مشرفا للرياضة المصرية فى الملاعب الانجليزية فى ظل الانجازات التى يحققها مع ليفربول وتتويجه بالعديد من البطولات بل وصل الى المنافسة على أفضل لاعب على مستوى العالم مع الاسطورة ليونيل ميسى والبرتغالى كريستيانو رونالدو .



وأشار وزير الرياضة أن ما وصل اليه محمد صلاح ليس من فراغ بل نتيجة جهد وتعب سنوات كاملة من أجل الوصول الى هذا المرتبة العالمية حتى أصبح معشوق الجماهير الانجليزية بشكل عام وجماهير ليفربول بشكل خاص وأصبح عشاقه فى كل انحاء العالم لما يقدمه من مستويات فنية وبدنية عالية.