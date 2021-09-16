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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي سمير غانم تنشر صورة نادرة لوالديها

صدى البلد

نشرت الفنانة ايمي سممير غانم، صورة نادرة لوالدها الفنان سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز مصحوبة بأدعية، وذلك عبر خاصية الاستورى بصفحتها الشخصية علي انستجرام.

 

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، شقيقة إيمي، وجهت رسالة شكر لجمهورها بعد مساندهم لها ودعمها بعد وفاة والديها ونشرت صورة برفقة عائلتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت دنيا سمير غانم: “شكرا لكل الناس اللي بتحبنا و واقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا.. ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب .. لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس.. هم والله كلهم أهلي وإخواتي و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا.. شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله.. ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا”..


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