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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي : لا نفرض أي شروط على طالبان

صدى البلد

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لا تفرض أي شروط على طالبان، مضيفا أن طالبان أعلنت بنفسها أهدافها وهي مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.


وأضاف لافروف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم /الخميس/ - أن التزام طالبان بمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات هو أمر مرحب به كما تفعل الدول الأخرى، قائلا "لقد أكدوا للجميع أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لمنع التهديدات عن الدول المجاورة... ونحن ندعم معظم البلدان الأخرى ونرحب بهذا النهج " .


من جانبها، أشارت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية إلى أنه على الرغم من أن وزير الخارجية الروسي لم يقل شيئا عن الاعتراف بطالبان، فقد أقر بأنهم سيراقبون كيف ستنفذ طالبان التزاماتها.

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