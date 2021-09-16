عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. 5 مناطق تتصدر إصابات كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 20 إصابة جديدة، من إجمالي 85 حالة وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 19 حالة، والمدينة المنورة والشرقية 9 حالات لكل منها، والقصيم 6 حالات، وجازان 5 حالات، ونجران 4 حالات، وعسير والحدود الشمالية 3 حالات لكل منها، والجوف وحائل وتبوك حالتان لكل منها، والباحة حالة واحدة فقط.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و49 حالة تعافٍ، خلال الـ24  ساعة الماضية.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن في وقت سابق، عن إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

السعودية فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا اصابات كورونا كورونا لقاح كورونا

ترشيحاتنا

تفاصيل خطيرة بشأن الهجوم على كنيس يهودي بألمانيا

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري والقناة الناقلة

الدكتورة إلهام شاهين تكشف لـ صدى البلد: جهود الأزهر في تجديد الخطاب الديني

أخبار البرلمان| السيسي يدعم حقوق الإنسان.. والجمهورية الجديدة تبطل الشائعات.. تقييم بلومبرج لمعدل الفائدة المصري حافز لاستمرار مسيرة الإصلاح.. عقوبات القتل في القانون

سيتروين تنافس في أسواق الهند وجنوب أمريكا بنسخة محسَّنة من سوبر ميني C3

جمعية مصنعي وتجار السيارات: مبيعات الهجينة ارتفعت 90% خلال 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 4 طعنات.. عامل يمزق جسد زوجته ويهشم رأسها في الجيزة

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قرار عاجل لـ الداخلية بشأن السرعات القانونية على الدائرى الأوسطى شبرا - بنها الحر

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

شاهد| غدر الصحاب.. قتل صديقه بدم بارد أثناء خروجه من المسجد في الدقهلية (القصة الكاملة)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف.. عملة باسم النادي.. كيف كرم الخطيب أجيال الأهلي

بأسرع وقت.. مجلس الأمن يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

أحمد مجاهد : كيروش من المدربين المميزين على مستوى العالم

أقامت في منزل به 3 شبان.. اعترافات موكا حجازي فتاة «تيك توك»

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ