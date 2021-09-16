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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر وروسيا تتوصلان لـ اتفاق بشأن تعويض أسر ضحايا تحطم طائرة عام 2015

سقوط الطائرة الروسية
سقوط الطائرة الروسية

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، توصل مصر وروسيا إلى اتفاق بشان مسألة تعويض أسر ضحايا الطائرة المتحطمة فوق سيناء في عام 2015.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك: "في سياق المفاوضات مع الجانب المصري من خلال وزارة الخارجية الروسية، تم إيلاء اهتمام خاص دائمًا لموضوع دفع المساعدات المادية لأسر الروس، ضحايا الحادث، وتم الحفاظ على اتصال دائم مع جمعيات أقارب الركاب وأعضاء الطاقم المتوفين، ولا سيما مع مؤسسة الرحلة "9268" الخيرية".

وأضافت: "ونتيجة للجهود المبذولة، تمكنت السفارة الروسية في القاهرة من التوصل إلى تفاهم جوهري مع الشركاء المصريين بشأن هذه القضية".

وتابعت: "في الوقت الحاضر، يتم وضع تفاصيل محددة عن إجراءات الدفع الطوعي من خلال اتحاد غرف السياحة المصرية. ونأمل أن يتم تجسيد هذه التفاهمات ذات الصلة على وجه السرعة بين ممثلي شركات السياحة المصرية وأقارب القتلى الروس".

واشارت إلى أن: "سنواصل بذل قصارى جهدنا للدفع بهذا الشأن"

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