4 مسيرات وصاروخ باليستي.. التحالف العربي يعترض عدوان حوثي على الأراضي السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار "مسيرة" وصاروخ باليستي أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو مدينة جازان السعودية.

و أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة جازان.

وقال التحالف العربي في بيان نقله تلفزيون الإخبارية السعودي، إن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة".

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية السعودية تصدت لكافة محاولات المليشيات لاستهداف المدنيين عبر إطلاق المسيرات المفخخة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الشرعية في اليمن ضد الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي في البلاد عام 2015.