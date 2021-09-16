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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 مسيرات وصاروخ باليستي.. التحالف العربي يعترض عدوان حوثي على الأراضي السعودية

عدوان حوثي على اليمن
عدوان حوثي على اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار "مسيرة" وصاروخ باليستي أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو مدينة جازان السعودية.

و أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة جازان.

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التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة باتجاه السعودية

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اليمن.. ميليشيا الحوثي تعترف لأول بتلقيها ضربات موجعة في 3 محافظات

وقال التحالف العربي في بيان نقله تلفزيون الإخبارية السعودي، إن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة".

 

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية السعودية تصدت لكافة محاولات المليشيات لاستهداف المدنيين عبر إطلاق المسيرات المفخخة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الشرعية في اليمن ضد الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي في البلاد عام 2015.

 

التحالف العربي لدعم الشرعية المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي طائرة مسيرة الأراضي السعودية

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