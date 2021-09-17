عالم أزهري: نحتاج إلى تغيير الفكر الديني في العالم الإسلامي أجمع

قال الشيخ " إبراهيم رضا " من علماء الأزهر الشريف: إننا بحاجة إلى إحداث تغيير في الفكر الديني والبيئة الإسلامية وهذا ليس في مصر وحدها ولكن على مستوى العالم الإسلامي بأثره واليوم نجد أنفسنا أكثر احتياجًا إلى هذا وحينما تنبهنا مبكرًا كأننا نستشعر الخطر من انتشار الفكر المتعصب .



وأضاف الدكتور " إبراهيم رضا " خلال حواره في برنامج " صباحنا مصري " المذاع على قناة المصرية ، أن المجال الديني أصبح مباح لأي شخص يقول مايشاء وقتما يشاء وتم تسخير الفضائيات وملايين الدولارات لهؤلاء الأشخاص الغير مؤهلين .

من الجدير بالذكر ، أن تجديد الخطاب الديني معناه إزالة كل ما علق بهذا الشرع الشريف من مفاهيم مغلوطة أو تأويلات منحرفة أو استدعاء خاطئ لآيات القرآن في غير ما قصدت إليه وإعادة إبراز مكارم الشريعة وسمو أخلاقها ورصانة علومها عن طريق تفعيل مناهج الاستنباط المنضبطة الرصينة حتى يرجع جوهر هذا الدين نقيًّا ساطعًا يرى الناس فيه الهدى والسكينة والعلوم والمعارف والحضارة.

كما أن الشريعة موجودة بالفعل ومطبقة في مصر ولم تغب يومًا ما عن مجتمعاتنا، والدعوات التي تطالب بتطبيق الشريعة هي دعوات مغرضة؛ لأنها مطبقة بالفعل، ولكنهم يعملون على دغدغة مشاعر الناس مثلما فعل الخوارج في عهد الإمام علي، ولذلك فإن معركتنا هي معركة وعي، وعلينا أن نختار من المعلومات ما ثبت صحته، ونحن نحتاج أن نكون على وعي تام لأننا في مرحلة حرب العقول؛ لذا يجب أن نلجأ للمتخصصين في كل مجال للتثبت من كل أمر.