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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في عيدها القومي.. الشرقية تفتتح 4 مشروعات بتكلفة 75 مليون جنيه

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات بقطاعات ( الصرف الصحي – الشباب والرياضة – الطرق والكباري – الطب البيطري) بمركز ومدينة كفر صقر بتكلفة 75 مليون جنيه جاهزين للافتتاح ضمن 109 مشاريع تنموية وخدمية بنطاق المحافظة في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية – الطرق - الشباب والرياضة – الطب البيطري) بتكلفة 2 مليار جنيه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام ، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

 

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أوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تغطية ترعة عبد السلام المستجدة (كفر صقر/ القضاة) بطول 2 كيلو و100 متر وبتكلفة 8 مليون و700 ألف جنيه وذلك في ضوء خطة المحافظة لتغطية الترع والمصارف للحفاظ على البيئة ولترشيد الفاقد من مياه الري وضمان وصولها الي الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية، لافتاً إلى أنه في قطاع الكهرباء تم تركيب لوحة توزيع كهرباء حانوت بتكلفة 55 مليون جنيه لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي بالقرية. أضاف المحافظ أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة محب منصور الأحمدي الرسمية للغات بعدد 14 فصل وبتكلفة 8 مليون جنية ومدرسة المؤانسة الابتدائية بعدد 10 فصول وبتكلفة 3 ملايين و300 ألف جنيه وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

الشرقية الكهرباء مياة الشرب الشباب والرياضة محافظ الشرقية الطب البيطري الأراضى الزراعية التنمية المستدامة

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