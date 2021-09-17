رق الحبيب وبالورقة والقلم.. 3 حكايات جديدة علي الشاشة غدآ

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض ثلاث حكايات جديدة من أعمال درامية مختلفة علي عدد من القنوات، حيث تستعد مسلسلات وراء كل باب، زي القمر، إلا أنا لعرض عدد من الحلقات الجديدة بدءا من الغد.

وفي السطور التالية نرصد لكم تفاصيل تلك الحكايات:



وراء كل باب

يبدأ من الغد عرض حكاية جديدة من وراء كل باب تحمل اسم “رق الحبيب ” بطولة سوسن بدر ، وهى ثالث حكايات العمل.

حكاية رق الحبيب يشارك فى بطولتها عدد من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم وإيمى طلعت زكريا ، ومن إخراج إسماعيل فاروق ومن تأليف أحمد عبدالفتاح.

مسلسل إلا أنا

أما مسلسل إلا أنا فمن المقرر أن يبدأ من الغد عرض حكاية "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي، على DMC و DMC دراما، وعلى منصة WATCHIT.



حكاية بالورقة والقلم يشارك في بطولتها الفنانة يسرا اللوزى وعلي الطيب وعماد رشاد، وعدد كبير من النجوم.



مسلسل زي القمر

ومن المقرر تبدأ قناة cbc غدا، عرض حكاية “واحد فى المية” بطولة الفنانة صابرين ضمن أحداث مسلسل “زى القمر”.

حكاية واحد فى المية من بطولة صابرين وعفاف شعيب، ومن إخراج أحمد شفيق، ومن المقرر أن تجسد فيها صابرين دور كفيفة.