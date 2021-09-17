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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابن شقيقها أعلن

وفاة والد الفنانة المعتزلة جيهان نصر

جيهان نصر
جيهان نصر

أعلن كريم حسن عيسى - ابن شقيق جيهان نصر - وفاة عمه «نصر عيسى» ووالد الفنانة المعتزلة، إذ كتب عبر فيسبوك: «انا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله عمي الغالي  نصر عيسي». 

ابن شقيق جيهان نصر

أعلن حساب للفنانة جيهان نصر - عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - وفاة والدها «نصر عيسى»، أمس الخميس، وشيعت جنازته اليوم الجمعة. 

وكتبت جيهان نصر، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الحاج نصر تغمده الله بواسع رحمته ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين ولا إعتراض على قضاء الله .. الصلاة عليه غدًا عند صلاة الجمعة بمسجد التلاوي دريم لاند .. ارجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة». 

منشور جيهان نصر

مشوار جيهان نصر

يذكر ان النجمة جيهان نصر اعتزلت الفن في عام 1999 بعد زوجها من رجل أعمال سعودي الجنسية لتجنب منه أربعة أبناء وهم سماهر وسيف وسارة وسلطان، واختفت عن الأنظار تماماً منذ زواجها، بعد أن حققت شهرة في التسعينيات بفضل جمالها الملفت.

جيهان نصر حاصلة على بكالوريوس رياض الأطفال وأصبحت بطلة فوازير رمضان عام 1997 (الحلو ما يكملش)، وقد بدأت طريقها للشهرة من خلال الإعلانات ثم اتجهت إلى التليفزيون بعد ذلك، فقامت بالعديد من الأدوار والبطولات.

اشتهرت في دورها بمسلسل "المال والبنون"، وفي المسرح لعبت البطولة في "أنا والنظام وهواك" و"المحظوظ وأنا" مع سمير غانم، وفي عام 1997 تزوجت من من الملياردير السعودي سعود الشربتلي ثم اعتزلت المجال الفني، بعدما عملت في مجال التمثيل منذ عام 1985 إلى عام 1999.

قدمت جيهان نصر، خلال مسيرتها الفنية 17 فيلما سينمائيًا كان أبرزها فيلم «الكيت كات» مع النجم محمود عبد العزيز، ومن الأعمال الدرامية قدمت ما يقرب من 15 عملًا دراميًا، من أبرزها مسلسل «المال والبنون» الذي حقق نجاحا جماهيريا مذهلا ومسلسل «من الذي لا يحب فاطمة، وألف ليلة وليلة والبخيل وأنا».

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زواج جيهان نصر

تعرفت جيهان نصر علي زوجها خلال مشاركتها الفنان سمير غانم في مسرحية «المحظوظة» التي قدمتها علي مسارح العاصمة اللبنانية بيروت، حيث كان الشاعر السعودي سعود الشربتلي متفرجا دائما للمسرحية فكان يحضر بصفة دائمة لمتابعتها ومشاهدتها يوميا حتي جمعت بينهما قصة حب قوية جعلتها تقرر اعتزال الفن نهائيا وهي في أوج شهرتها.

سافرت جيهان نصر، بعد اعتزالها مع زوجها ولم تظهر في الإعلام مرة أخرى رغم استمرار عروض المنتجين عليها ورزقت جيهان بـ 4 أبناء من زوجها هم سهامر، سيف، سارة وسلطانة، وهي تعيش الآن متنقلة بين كندا ولندن والقاهرة وجدة وتقيم بشكل دائم في لندن. 

 

أخر ظهور لـ جيهان نصر 

قبل شهرين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المعتزلة جيهان نصر مع ابنتها، ليعد هذا أحدث ظهور لها بعد غياب عن الأنظار.

وأطلت جيهان نصر  في الصورة بالحجاب وبدت بملامحها الجميلة الذي لم تتأثر بالزمن إطلاقاً، وأيضاً ظهرت ابنتها الشابة التي تقف بجوارها وهي ترتدي الحجاب.

وكان أول ظهور لـ جيهان نصر، بعد فترة من الاختفاء، في شهر أغسطس من العام الماضي، 2019، إذ ظهرت بصحبة ابنائها مع الفنانة هبة مجدي بعد حضورها العرض الخاص لمسرحية «الملك لير» للفنان الكبير يحيى الفخراني. 
 

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