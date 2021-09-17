بعد الوعكة الصحية.. علي ربيع لـ كريم فهمي: ألف سلامة يا كيمو

وجه الفنان علي ربيع، رسالة لصديقه الفنان كريم فهمي بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله للمستشفى.



وكتب علي ربيع عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام": "ألف سلامة عليك يا كيمو يا صديقي".

وفي أول تعليق له بعد إصابته بجلطتين في الرئة، كشف النجم كريم فهمي لـ “صدى البلد” تطورات حالته الصحية.



وقال كريم فهمي: "أنا حاليا في العناية المركزة .. الحمد لله على كل شيء.. دعواتكوا".



وأضاف: "الأطباء أخبروني أنني أصبت بجلطتين في الرئة، ولا أعلم السبب حتى الآن، نافيا ما تردد أن تلك الإصابة بسبب تطعيم لقاح فيروس كورونا".



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

