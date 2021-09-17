مدير رواد 2030 تكشف جهود تحويل أفكار الشباب لمشروعات

أكدت الدكتور غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، على تكثف الجهود للشباب لتحويل كل الأفكار التى عند الشباب لمشروعات.



وأضافت مدير مشروع رواد 2030 خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامجها مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز: لدينا برنامج مع الجامعة الأمريكية والألمانية ومبادرة "مليون ريادى" لتحويل الأفكار إلى مشروعات مدروسة.



وتابعت "أى خريج فى مختلف التخصصات والأعمار متاح له المشاركة فى مبادرة "المليون ريادى"، وأن حاضنة الأعمال تقف بجانب الشباب، بدءا من فكرة المشروع وحتى التأسيس وطرحنتائج المشروعات فى الأسواق".





واستطردت: "رائد الأعمال يجرب فكرة خارج الصندوق، ويحتاج إلى تقديم دعم فنى حتى تنجح الفكرة، وتلقى رواجا ونجاحا فى المستقبل، ويتم دراسة هذه التفاصيل بقدر المستطاع".

وأوضحت أن مصر مصنفة كثانى دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأفكار الشباب للمشروعات الناجحة، ولذلك تجد المستثمرين يأتون إلى مصر للاستثمار بها بسبب أفكار الشباب".