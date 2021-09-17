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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روبي تستعرض رشاقتها بملابس رياضية داخل الجيم.. صور

روبي
روبي

شاركت الفنانة روبي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

ظهرت روبي في الصورة بإطلالة رياضية وهى تمازح جمهورها في الجيم، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


ويُعرض حاليا للنجمة روبي مسلسل شقة 6 ، تدور أحداثه حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6  روبى مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.  

 

كما تتواصل روبى من خلال أحداث مسلسل شقة 6  مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها  وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.

 

الفنانة روبي تستعرض رشاقتها في الجيم مسلسل شقة 6 إطلالة رياضية

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