خبير تعليمي: تطعيم ما يقرب من مليوني طالب وموظف بالمنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسي

قال عبدالرحمن عبادي، الخبير التعليمي، إن هناك إقبال كبير من العاملون بقطاعات التعليم لتلقي لقاحات كورونا، مؤكدًا أن هناك خطة تطعيم شامل لمنظومة التعليم العالي في مصر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الخبير التعليمي ، الخبير التعليمي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الخطة شملت مجموعة من الاجراءات التي من شأنها تسهيل التواصل والتطعيم بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هناك 1.300 مليون طالب و200 ألف عضو تدريس و250 ألف موظف وعامل سيحصلون على لقاحات كورونا ضمن خطة الدولة لتطعيم العاملين بالمنظومة التعليمية بوزارة التعليم العالي مع بداية العام الدراسي الجديد.

واشار الخبير التعليمي ، إلى أن وزارة التعليم العالي حددت نقاط لتلقي لقاحات كورونا بالجامعات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك جزء جرى تطعيمهم منذ الشهر الماضين ولكن الغالبية لم يتم تطعيمها بعد.