السيطرة على حريق مصنع الزجاج ومنطقة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن رجال الحمايه المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي نشب بمصنع للزجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينه العاشر من رمضان وذلك بعد الدفع بعدد ١٧ سيارة إطفاء فضلا عن ٥ سيارات إسعاف مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإطفاء وجاري حاليا أعمال التبريد الكلي لمكان نشوب الحريق.

وفي سياق متصل أشارت المتحدثة الرسميه لمحافظه الشرقيه أن رجال الحمايه المدنية تمكنوا أيضا من إخماد الحريق الذي نشب أيضا في تجمع للمخلفات الصلبه بالمنطقة الصناعية الثالثة وأضافت أن السبع حالات الذين أصيبوا باختناق جراء الحريق بمصنع الزجاج تم انقاذهم جميعا وتلقوا الاسعافات الاوليه دون حاجه إلى نقلهم لمستشفى.

يذكر أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا مساء اليوم يفيد بوقوع حريقين بالمنطقة الصناعيه الثالثة بمصنع للزجاج والآخر في تجمع للمخلفات الصلبة بنفس المنطقة وتم إخماد الحريقين وإجراء عمليات التبريد بواسطة رجال الحمايه المدنية دون وقوع وفيات.